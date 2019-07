We kijken met een veel te nostalgische blik naar de landing van de Apollo 11-astronauten op de maan vijftig jaar geleden. Een meerderheid van de Amerikanen vond net dat de maanlandingen te veel kostte en te weinig opbracht. Ook president John Kennedy werd pas een voorstander van het Apollo-programma uit angst voor massale ontslagen in de luchtvaartindustrie, zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Vijftig jaar geleden ging de Apollo 11-missie van start. De tijd heeft een dikke laag nostalgie gelegd op de eerste maanlanding. In ons collectieve geheugen was het een tijd waarin we nog collectief durfden te dromen en tot grootse dingen in staat waren. Niets is minder waar. Zowel de politiek, de academische wereld als de bevolking twijfelde of het wel zo'n goed idee was zo snel mogelijk een mens op de maan te krijgen. Er was in de jaren zestig bij de Amerikaanse bevolking helemaal geen draagvlak, de favoriete uitdrukking van onze politici om geen beslissingen te moeten nemen. Een artikel op de website van het maandblad The Atlantic herinnerde in 2012 al aan de forse tegenstand. Behalve dicht bij de eerste maanlanding bleek uit opiniepeilingen steevast dat een meerderheid van de ondervraagde Amerikanen vond dat de Verenigde Staten te veel geld uitgaven aan hun ruimtevaartprogramma. In plaats van enkele mensen de ruimte in te schieten, kon de overheid met een fractie van die middelen bijvoorbeeld de enorme armoede in het land aanpakken. De cijfers waren hallucinant: het Apollo-programma kostte rond de ...