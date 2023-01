Kevin Welch, de voormalig chief strategy officer van de energiereus Engie, komt aan het hoofd van de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV) te staan. Dat werd kort na de overeenkomst tussen Engie en de federale overheid aangekondigd. Maar in 2016-2017 lag Welch in de clinch met Parijs.

De minister van Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), maakte vorige week bekend dat Kevin Welch de nieuwe voorzitter van de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen wordt, aldus L'Echo. Hij volgt in die functie Luc Dufresne op.

Welch is een ancien van Engie. Hij was de chief strategy officer van het bedrijf, voordat hij de voorzitter van de raad van bestuur van de Brusselse toezichthouder Brugel werd.

Engie beschikt over een schat aan kennis waarmee het veel aspecten van het energiebeleid in België kan beheren. In de structuren die belast zijn met het energiebeleid vind je vaak deskundigen die bij het nu Franse bedrijf hebben gewerkt.

Voorzitter van de CNV is geen onbelangrijke functie. De Commissie speelt een grote rol bij de berekening van de rekening voor de ontmanteling van de kernreactoren en het afvalbeheer. De rekening voor de verwerking van het afval was een van de gevoeligste punten in de onlangs afgesloten onderhandelingen tussen de federale regering en Engie over de uitbreiding van de twee kernreactoren van Doel 4 en Tihange 3.

Aan het eind van het jaar uitte Thierry Saegeman, de CEO van Engie, publiekelijk zijn woede nadat de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen de voorziening met 3,3 miljard euro had verhoogd ten opzichte van de 14,5 miljard die Engie al had verstrekt. Tijdens de onderhandelingen werd een berekeningsmethode ontwikkeld, met een bovengrens, waardoor de oppositie mopperde over de vaagheid van het mechanisme.

Onafhankelijk

Toch staat Kevin Welch, aldus L'Echo, "bekend om zijn onafhankelijkheid ten opzichte van zijn voormalige werkgever". Hij werd chief strategy officer in 2016 en verliet het bedrijf een jaar later. Hij pleitte toen voor een uitbreiding van de kerncentrales.

In 2017 zei hij tegen La Libre, dat "België dreigt spijt te krijgen van de uitstap uit de kernenergie". Hij uitte ook zijn bezorgdheid over een mechanisme dat, vreemd genoeg, lijkt op het mechanisme dat zojuist is aangenomen, bedacht in Parijs: het onderbrengen van Belgische centrales in een structuur die openstaat voor Belgisch kapitaal om het risico te minimaliseren. Destijds weigerde premier Charles Michel (MR) dat voorstel van Engie, aan het hoofd van een regering met de N-VA. Vandaag heeft Alexander De Croo (Open Vld) het idee bekrachtigd.

Kevin Welch was er ook van overtuigd dat het voorstel van Engie ontoereikend was in verband met de nucleaire voorziening. Naar verluidt is hij vastbesloten een overeenkomst te sluiten die de Belgische belastingbetaler niet benadeelt.

