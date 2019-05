Narendra Modi beloofde een sterk en welvarend India, maar veel is niet veranderd sedert hij vijf jaar geleden aantrad als premier. Toch haalde de populist opnieuw een klinkende verkiezingsoverwinning. De boodschap is de kunst, en die kunst verstaat Modi als geen ander.

Het is een teken des tijds. Inhoudelijk was het programma van de rivaliserende Congrespartij sterk. Dat erkenden zelfs de medestanders van Narendra Modi. Maar niemand pluist graag partijprogramma's uit, zeker niet in de immer stormachtige Indiase politiek. Wat telt is charisma, en dat heeft Modi in overvloed. Hij bezorgde zijn Bharatiya Janata Party (BJP) voor de tweede maal een meerderheid in het Indiase lagerhuis, met nog meer zetels dan de vorige keer. De seculiere Congrespartij, geleid door de kleinzoon van de legendarische Indira Gandhi, is gedegradeerd. De hindoenationalisten van Modi zijn de nieuwe politieke macht.

...