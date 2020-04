De verschillende maatregelen om de socio-economische gevolgen van de coronacrisis in België te verzachten, kosten de staat dit jaar circa 10,2 miljard euro. Dat heeft vicepremier Alexander De Croo gezegd in de Kamer.

De Croo citeerde de cijfers uit het ontwerp van stabiliteitsprogramma dat België aan de Europese Commissie zal overmaken. Dat ontwerp wordt nog gefinaliseerd. De budgettaire kost van de genomen maatregelen komt volgens de laatste berekening voor de federale overheid uit op 6,4 miljard euro. Daarvan is 3,6 miljard euro een gevolg van de massale toepassing van het systeem van tijdelijke werkloosheid.

'Tijdelijke werkloosheid is niet gratis, dat is duidelijk', aldus de liberale minister. Voor de gezamenlijke overheid, alle beleidsniveaus opgeteld, zou de rekening oplopen tot 10,2 miljard euro in 2020, of 2,3 procent van het Belgische bruto binnenlands product.

De Croo noemde het "essentieel" dat het om eenmalige uitgaven gaat. Al kan een deel ervan wel structureel worden als de economische groei fors vertraagt, erkende de minister. 'Met onze exitstrategie proberen we de gezondheid veilig te stellen, maar ook te vermijden dat de kost te veel structureel zou worden.'

