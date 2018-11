'De brexit is hard op weg het omgekeerde te brengen van wat ze beoogde'

Het brexit-akkoord is geen akkoord en brengt geen brexit: het kan niet rekenen op een politieke meerderheid in het Verenigd Koninkrijk en het onttrekt dat koninkrijk niet aan de zwaartekracht van de Europese Unie. De nabije politieke toekomst zal moeten uitmaken welke dramatische wending volgt. Ofwel keert premier Theresa May het tij en staat het akkoord. Ofwel komt de sprong in het duister met een feitelijke brexit zonder akkoord. Ofwel wordt de klok in overleg stilgezet en blijft de brexit een voornemen zonder uitvoering. Ofwel slikken de Britten hun revolte terug in.

