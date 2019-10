Sinds de start van de regering-Michel, in oktober 2014, zijn er 210.000 nieuwe jobs ingevuld. Dat zegt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) op basis van de jongste cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Tussen het tweede kwartaal van 2018 en dat van 2019 zijn er welgeteld 43.661 banen bijgekomen. Dat is een minder grote stijging dan in het eerste kwartaal, toen er op jaarbasis 55.000 jobs werden gecreëerd. Ook het aantal uitzendkrachten daalde in het tweede kwartaal met 3,5 pct op jaarbasis.

Door de banengroei is er een recordaantal Belgen aan het werk. De werkgelegenheidsgraad is gestegen tot een record van 71 procent, aldus De Block. 'De positieve economische conjunctuur en het beleid van de voorbije jaren blijft vruchten afwerpen. Dat is opmerkelijk ondanks de aangekondigde groeivertragingen, aangekondigde ontslagen en negatieve verwachtingen omwille van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie', zegt ze.

De Block wijst ook op de lastenverlagingen die de regering heeft beslist en die bedrijven ertoe zouden aanzetten personeel aan te werven. Volgens de minister blijven de hoge loonkosten een zorg voor de Belgische bedrijven, maar is de krapte op de arbeidsmarkt stilaan een groter probleem.