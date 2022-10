De kostprijs van verschillende crisissen komt in 2022 uit op 11,182 miljard euro voor ons land. Dat blijkt uit de begrotingsplannen die België overgemaakt heeft aan de Europese Commissie.

Dat schrijft Le Soir dinsdag. Het gaat om cijfers voor covid, de overstromingen, de energiecrisis en Oekraïne.

Het bedrag is gedaald ten opzichte van 2021, toen het om 15,37 miljard euro ging.

De energiecrisis weegt het zwaarst door: 4,981 miljard euro. Zo keert de federale overheid 4,712 miljard euro aan steun uit.

Voor de deelstaten zijn de bedragen veel kleiner. Voor Vlaanderen is sprake van 121 miljoen euro. In Wallonië is dat 80 miljoen euro en voor de Franse Gemeenschap gaat het om 65 miljoen euro.

De coronacrisis kost ons land dit jaar nog 4,1 miljard euro, waarvan 2,841 miljard euro op het conto van de federale overheid komt. Voor Vlaanderen gaat het om 700 miljoen euro, tegenover 363 miljoen euro in Wallonië en 278 miljoen euro in Brussel.

Bij de Oekraïne-crisis is sprake van 1,2 miljard euro voor de opvang van vluchtelingen, waarvan 800 miljoen euro voor de federale overheid, 255 miljoen euro voor Vlaanderen en telkens 100 miljoen euro voor Wallonië en Brussel.

En dan zijn er nog de overstromingen van juli 2021. Hier gaat het in hoofdzaak om kosten bij de heropbouw. Voor Wallonië is er dit jaar sprake van 718 miljoen euro. Bij de federale staat en Vlaanderen staat het bedrag dit jaar op nul. Brussel maakt 7 miljoen euro vrij en de Duitstalige Gemeenschap 34 miljoen euro.

