Als covoorzitter van de Economic Risk Management Group zal Piet Vantemsche ons land door de coronacrisis leiden. Die comeback dankt hij aan zijn ervaring in het managen van gezondheidscrisissen.

De Economic Risk Management Group is een werkgroep van de overheid, de regering en diverse groeperingen, die ons land door de coronacrisis moet loodsen en kritische sectoren en bedrijven overeind moet houden. Piet Vanthemsche is voorzitter, samen met Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank.

...

De Economic Risk Management Group is een werkgroep van de overheid, de regering en diverse groeperingen, die ons land door de coronacrisis moet loodsen en kritische sectoren en bedrijven overeind moet houden. Piet Vanthemsche is voorzitter, samen met Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. "De keuze voor Piet Vanthemsche lag voor de hand", vindt Danny Vanassche, de gedelegeerd bestuurder van Unizo en lid van de werkgroep. "Hij heeft ervaring met crisissen in de gezondheid en de voedselveiligheid. Hij kent ons economische weefsel heel goed en heeft veel contacten met de vakbonden en de werkgevers. Hij weet van aanpakken. De tandem met Pierre Wunsch werkt goed." Ook Sonja De Becker, de voorzitter van de Boerenbond, die ook lid van de werkgroep is, looft "de brede ervaring in crisismanagement rond volksgezondheid" van Piet Vanthemsche. Marc Wittemans, de gedelegeerd bestuurder van MRBB, de financiële holding rond de Boerenbond, geeft Vanthemsche al evenzeer goede punten. "Hij is een goede keuze door zijn ervaring met sanitaire crisissen en zijn kennis van de voedselketen, een van de cruciale sectoren vandaag." De voorbije jaren kwam Piet Vanthemsche niet meer zo vaak in het nieuws, maar achter de schermen bleef hij actief in de gezondheidszorg. Tot vorige zomer was hij de voorzitter van de Vlaamse Federatie van Diensten voor Thuisverpleging, de koepel boven de thuisverpleging, met ruim 5400 werknemers. "Wat hem typeert? Hij overstijgt steeds de eigen organisatie en sector. Hij heeft een helikoptervisie", vindt Stefaan Noreilde, ondervoorzitter van de Vlaamse Federatie van Diensten voor Thuisverpleging. "Hij denkt steeds vanuit het algemeen belang en hoe de overheid haar middelen zo efficiënt mogelijk moet besteden. Hij lijkt me de juiste persoon als coronacrisismanager. Piet Vanthemsche kan diverse invalshoeken samenbrengen." Bovendien heeft Vanthemsche diverse mandaten in ziekenhuizen. Hij heeft dus de vinger aan de pols op het terrein waar de strijd tegen de coronacrisis gevoerd wordt. Dat bleek de voorbije weken ook door zijn soms alarmerende twitterberichten over de aanpak van het probleem. Piet Vanthemsche maakte vooral naam met zijn aanpak van de dioxinecrisis in 1999 en als voorzitter van de Boerenbond van 2008 tot 2015. Als topman van de boeren en met zijn uitstekende communicatietalenten kwam hij voortdurend in het nieuws. Bij te droog of te nat weer, of als weer eens moest worden benadrukt hoe waardevol onze Vlaamse groenten en fruit wel zijn. Trends omschreef hem in 2011 als "de man van duizend-en-één contacten". Vanthemsche heeft een uitstekend netwerk in de landbouw, bij de voedingsproducenten, de supermarkten en de volksgezondheid. Die tentakels reiken over de gewestgrenzen, tot bij de Europese instellingen. Vanthemsche werd geboren in een West-Vlaamse vlasfamilie. Na een beenharde opleiding in het Jezuïetencollege Sint-Jozef in Aalst - een kweekschool voor leidersfiguren - startte hij in 1980 een veeartsenpraktijk in Tielt. Maar Vanthemsche maakte vooral carrière als ambtenaar bij Landbouw, waar hij in 1986 startte. Hij werd er getypeerd als heel kundig en technisch beslagen, maar geen vakidioot. Zijn eerste belangrijke wapenfeit werd de aanpak van de varkenspest in 1994. In zes maanden liet Vanthemsche 1,2 miljoen varkens afslachten. Het werd de perfecte leerschool voor de dioxinecrisis in 1999, toen besmette grondstoffen voor veevoer de hele voedselketen ontwrichtten. Vanthemsche, toen kabinetschef van minister van Landbouw Karel Pinxten (CD&V), saneerde de boel, samen met Jean-Luc Dehaene. Later werd hij kabinetschef van de nieuwe minister van landbouw, Vera Dua (Groen), gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. In 2006 werd hij de eerste griepcommissaris in ons land. Zijn opvolger was professor Marc Van Ranst. Is Vanthemsche de geknipte generaal om België mee door de coronastorm te loodsen? Critici waarschuwen voor zijn directe, confronterende stijl. Vanthemsche is hard voor mensen die er niet voluit voor gaan. "Ik ben niet dictatoriaal, maar autoritair", zei hij in 2011 in Trends. "Dat stond zo ook in mijn beoordelingsverslag van de koppensnellers."