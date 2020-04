De Vlaamse regering stelt topambtenaar Karine Moykens aan als crisismanager voor de toestand in de woonzorgcentra (wzc). Zij zal een taskforce leiden, die het noodplan van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) moet uitrollen. Dat meldt De Tijd woensdagavond.

Het noodplan moet duidelijkheid brengen over de toestand in de wzc's, die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Er is al een tijdje gemor over de aanpak. Zo zou er niet alleen een gebrek aan tests, beschermingsmateriaal en personeel zijn, maar is er ook geen duidelijke strategie.

De crisismanager wordt volgens De Tijd Karine Moykens, de secretaris-generaal van het Vlaams departement voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en dus de baas van de administratie van Wouter Beke. Moykens heeft een CD&V-stempel. Ze was eerder kabinetschef voor Jo Vandeurzen, de voorganger van Beke. Zij werd in 2019 uitgeroepen tot overheidsmanager van het jaar.

Er worden ook ruim 11.000 coronatests verdeeld in de Vlaamse woonzorgcentra.

