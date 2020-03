In België zijn er al tientallen initiatieven voor apps en technologische oplossingen die helpen het coronavirus te bezweren. De overheid, in het bijzonder de federale taskforce Data Against Corona moet een dubbele rol spelen als supporter en waakhond. Apple ziet streng toe of de apps de zegen van de overheid hebben.

De voorbije weken zijn er tientallen spontane initiatieven ontstaan om met technologie de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Maar de meeste zijn slechts gedeeltelijk gelanceerd omdat ze nog geen apps voor smartphones van Apple kunnen aanbieden. Apple eist een duidelijke goedkeuring van de overheid.

Geen enkele appontwikkelaar kan om Apple heen door zijn grote marktaandeel in Europa en de Verenigde Staten. De Amerikaanse techgigant houdt al zijn sinds de lancering van de iPhone dertien jaar geleden vast aan een gesloten model. Apps die in zijn App Store komen, moeten worden goedgekeurd vooraleer het grote publiek ze kan downloaden. Apps met aanstootgevende of illegale inhoud of apps die de privacyregels overtreden, worden geweigerd. Sinds de uitbraak van het coronavirus in het Westen wordt Apple geconfronteerd met een wildgroei aan apps, soms met onjuiste informatie of frauduleuze bedoelingen. Om het kaf van het koren te scheiden, laat het sinds begin maart enkel apps toe die een goedkeuring kunnen voorleggen van de overheid of een medische instantie.

Centraal aanspreekpunt

In België is er sinds vorige week een centraal aanspreekpunt voor bedrijven en vrijwilligers die aan een app werken. Vorige week werd op initiatief van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en minister voor Digitale Agenda Philippe De Backer (Open Vld) de Data Against Corona Taskforce opgericht. Die groep, die wordt ondersteund door het kabinet van De Backer, werkt zelf aan technologische oplossingen, zoals een beter gebruik van telecomdata. Ze moet ook voor een betere omkadering voor de spontane initiatieven zorgen.

"We ondersteunen en onderzoeken al enkele tientallen bedrijven en initiatieven", zegt Caroline Leys, de woordvoerder van minister De Backer. "Dat gaat verder dan enkel onderzoeken of ze een betrouwbare partij zijn, zeker in het geval van de voorstellen om besmettingen te traceren (vaak door locatiedeling via smartphones, nvdr). Daarvoor werken we samen met de Gegevensbeschermingsautoriteit. Het gaat om zeer gevoelige informatie. De uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker is altijd noodzakelijk. Voor de rest moet goed worden bekeken of ook andere privacyregels niet worden overtreden, zoals de correcte en veilige opslag en verwerking van de data."

