Vlaanderen kan niet eeuwig de motor van de Belgische herverdelingsmachine blijven. Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.

Het pensioenop 65 jaar, een kortere werkweek met loonbehoud, gratis openbaar vervoer, grote infrastructuurwerken,... Dat zijn zotte voorstellen. De situatie van de Waalse en Brusselse overheidsfinanciën is van die aard dat dit geld er enkel kan komen door de belastingen te verhogen of Vlaamse transfers te aanvaarden. We zijn veroordeeld om een geplande ontbinding van de federale staat te aanvaarden." Dat is geen uitspraak van de N-VA-voorzitter Bart De Wever of de kandidaat-premier Jan Jambom. Het zijn de woorden van Hervé Hasquin, éminence grise van de Franstalige liberalen. In een gesprek met Le Vif windt de voormalige minister-president van de Franse Gemeenschap er geen doekjes om: als de N-VA het confederalisme op tafel legt, dan heeft de partij gelijk. En de voormalige MR-politicus besluit: "De Walen moeten in eigen boezem kijken."

...