Retailfederatie Comeos verzet zich tegen een mogelijke heropening van winkels per sector. Dagelijks gaat er 139 miljoen euro omzet verloren in de non-food. 'Als de winkels weer open mogen, moet dat voor allemaal tegelijk gebeuren', vroeg CEO Dominique Michel maandag op de Franstalige nieuwszender LN24.

De verplichte sluiting van niet-voedingswinkels heeft een enorme impact op de sector, zo becijferde Comeos. Elk dag gaat er 139 miljoen euro omzet verloren in de non-food. 'De personeelskosten zijn weggevallen, maar andere kosten blijven wel doorlopen. Uit een bevraging begin april blijkt dat meer dan de helft van de handelszaken intussen met een liquiditeitsprobleem kampt', aldus Michel. Hij ontving al verschillende signalen van bedrijven dat, indien de huidige lockdown nog even aansleept, ze het faillissement moeten aanvragen. 'Het gaat niet alleen om kleine zaken, maar ook om middelgrote ketens.'

Volgens de CEO is een algemene heropening noodzakelijk, op voorwaarde dat de veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd. 'Winkels die niet in staat zijn om deze veiligheidsmaatregelen te respecteren, moeten gesloten blijven', aldus Michel. 'Alle winkels moeten samen heropenen.'

De sectoriële keuze die nu gemaakt werd, vindt hij geen goed idee. Sinds dit weekend kunnen mensen met groene vingers of doe-het-zelvers opnieuw naar de winkel. 'Maar wie graag leest, kan geen boek kopen', zegt Michel.

Volgens Michel wordt de Belgische kleinhandel met een economische ramp geconfronteerd: 'Terwijl de epidemie vertraagt, woedt de economische crisis op volle toeren voort. Als de virologen groen licht geven voor heropeningen moet het voor iedereen zijn.'

De Comeos-topman wees erop dat de handelssector de grootste werkgever van het land is. De impact van de sluiting treft niet alleen de bedrijven, maar ook de staatskas. Per week verliest die volgens Comeos 100 miljoen euro, aan BTW- en RSZ-inkomsten vanuit de handelssector. Om te kunnen heropstarten, mag volgens Michel slechts één criterium gelden: 'de gezondheid van het personeel en van de klanten'. Volgens hem wordt er binnen de sector hard gewerkt om de maatregelen rond social distancing en hygiëne te kunnen naleven.

