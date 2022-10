De Chinese economie is in het derde kwartaal met 3,9 procent gegroeid, nadat er in het tweede kwartaal nog amper groei (+0,4 procent) was opgetekend tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Het groeicijfer van juni tot september lag ook hoger dan analisten hadden verwacht. Die gingen gemiddeld uit van een groei met 3,3 procent.

Xi Jinping

De publicatie van de cijfers werd met bijna een week uitgesteld als gevolg van het jaarlijkse partijcongres van de communisten. Daar werd president Xi Jinping herverkozen voor een nieuwe termijn.

In het tweede kwartaal had de Chinese economie nog zwaar te lijden onder de lockdown. Maar in de zomer pikte de activiteit weer op.

Vertraging in september

Toch zijn analisten niet onverdeeld positief, want in september laat de economische activiteit alweer een vertraging zien. De werkloosheid in China steeg immers tot 5,5 procent en de binnenlandse consumptie groeide met slechts 2,5 procent, een halvering tegenover augustus.

Daarnaast blijft ook de huizenmarkt kwakkelen, al voor het vijfde kwartaal op rij. De export uit China groeit nog (+5,7 procent), maar vertraagt wel tegenover augustus.

Financiële markten

Volgens een economist aan het persagentschap Bloomberg weegt covid-19 nog altijd op de Chinese economie.

De financiële markten reageerden maandagochtend negatief op de ontwikkelingen in China. De beursindex CSI 300 verloor tot 2 procent.

