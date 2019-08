China gaat bijkomende importheffingen opleggen op 75 miljard dollar aan Amerikaanse goederen. Dat heeft het Chinese ministerie van Handel bekendgemaakt.

Sommige heffingen zijn al op 1 september van kracht, andere gelden pas vanaf 15 december 2019. Zo komt er volgende maand een bijkomende heffing van 5 procent op Amerikaanse sojabonen, op tarwe, varkensvlees, rundvlees en ruwe olie. Halfweg december volgen er extra heffingen op Amerikaanse auto's. China had de heffingen op auto's vorig jaar al eens verhoogd naar 40 procent, maar maakte die stap weer ongedaan om de onderhandelingen te ondersteunen.

De handelssancties die China vrijdag aankondigt, volgen op de importheffingen die de Amerikaanse president Trump eerder had aangekondigd op bijkomend 300 miljard dollar aan Chinese goederen. Later stelde hij een deel van de extra heffingen uit tot december. Dat uitstel geldt onder meer voor smartphones en computers.

De twee economische grootmachten zijn in een handelsoorlog verwikkeld. Het conflict weegt op de al kwakkende wereldeconomie. De beurzen verloren vrijdag onmiddellijk terrein na de Chinese aankondiging. De aandelenbeurzen in New York begonnen met verliezen aan de handel. Zo noteerde de Dow Jones-index kort na opening met een verlies van 0,4 procent.