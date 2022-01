De kans is klein dat China in 2022 zijn grenzen weer zal openstellen.

In juni 2021 heeft een van de meest gerespecteerde Chinese wetenschappers voorzichtig gesuggereerd dat het land in 2022 misschien het nultolerantiebeleid voor covid zou kunnen beginnen te versoepelen. Zhang Wenhong, die vanwege zijn nuchtere, wetenschappelijk onderbouwde analyses soms vergeleken wordt met Anthony Fauci, medisch hoofdadviseur van Joe Biden, werd daarop online aan de schandpaal genageld. Voor de Communistische Partij heeft het uitroeien van de covid-19-besmettingen de hoogste prioriteit. China is het laatste grote land ter wereld dat streeft naar nul covid-gevallen.

Eén enkele patiënt kan leiden tot het testen van een hele stad en een lockdown. De meeste buitenlanders worden uit het land geweerd. Wie er toch in slaagt het land binnen te komen, moet minstens veertien dagen doorbrengen in strikte afzondering in een hotel.

Veel Chinezen vinden het fijn dat het land coronavrij is. Daardoor kan de Partij moeilijk de grenzen weer openen. Na de ravage die de deltavariant heeft aangericht in andere landen, werden de leiders nog eens in hun overtuiging bevestigd dat de evolutie naar een 'covid-tolerante' samenleving rampzalig zou zijn. De nationale propagandamolen heeft maandenlang opgeschept over het superieure autoritaire systeem van China om het virus klein te krijgen. Hoewel enkele vooraanstaande Chinese wetenschappers voorzichtig de vraag hebben gesteld hoelang dat zero-covid-beleid nog zou duren, zijn er geen aanwijzingen dat de overheid van koers wil veranderen. Er zou wat tijd moeten overgaan voor er een andere boodschap verspreid kan worden, en het zou ook gênant zijn. Het zal lastig worden het volk ervan te overtuigen dat met het virus leren te leven toch niet zo eng is als de Partij eerder beweerde. Bovendien kan China het zich beter veroorloven dan de meeste andere landen om de grenzen gesloten te houden: de uitvoer heeft er amper onder geleden, en de buitenlandse directe investeringen zijn hoger dan voor de pandemie.

China kan het zich beter veroorloven dan andere landen om de grenzen gesloten te houden: de uitvoer heeft er amper onder geleden.

De strikte quarantainevoorwaarden zouden daarom - en door de omikronvariant - nog een hele tijd kunnen blijven duren in 2022, zo niet het hele jaar. De Chinese luchtvaartmaatschappijen hebben gezegd dat ze verwachten dat de strenge beperkingen op buitenlandse vluchten de eerste helft van het jaar zullen worden verlengd. De partij heeft verscheidene belangrijke evenementen op de kalender staan die ze niet wil laten verstoren door uitbraken van covid-19. De Olympische Winterspelen beginnen in februari in en rond Peking. Daarna is er de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese schijnparlement. Verwacht wordt dat op het vijfjaarlijkse Partijcongres eind 2022 Xi Jinping voor nog eens vijf jaar bekrachtigd wordt als de Chinese leider.

Chinese vaccins

Het vaccinbeleid kan ook voor complicaties zorgen. China wil dat 80 procent van de bevolking tegen het einde van 2021 gevaccineerd is. Maar geen enkel buitenlands vaccin werd goedgekeurd, en degene die in eigen land zijn samengesteld, zijn niet erg doeltreffend tegen de deltavariant, laat staan omikron. Toch kunnen die vaccins ernstige gevallen van covid-19 voorkomen, waardoor in theorie de druk op de gezondheidszorg wordt verlicht. Maar in China worden zelfs mensen met lichte symptomen in het ziekenhuis opgenomen. Het gevolg is dat de opening van de grenzen de ziekenhuizen zou kunnen belasten. Chinese bedrijven werken aan nieuwe vaccins die gebaseerd zijn op de mRNA-technologie, maar er zijn nog geen bewijzen van hun doeltreffendheid vrijgegeven. Hongkong zou een graadmeter kunnen blijken. Het stadsbestuur snakt ernaar de grenzen met het vasteland van China weer open te gooien. Als dat gebeurt, zal dat een teken zijn dat de partij eindelijk bereid is af te stappen van haar zero-covid-beleid.

In juni 2021 heeft een van de meest gerespecteerde Chinese wetenschappers voorzichtig gesuggereerd dat het land in 2022 misschien het nultolerantiebeleid voor covid zou kunnen beginnen te versoepelen. Zhang Wenhong, die vanwege zijn nuchtere, wetenschappelijk onderbouwde analyses soms vergeleken wordt met Anthony Fauci, medisch hoofdadviseur van Joe Biden, werd daarop online aan de schandpaal genageld. Voor de Communistische Partij heeft het uitroeien van de covid-19-besmettingen de hoogste prioriteit. China is het laatste grote land ter wereld dat streeft naar nul covid-gevallen. Eén enkele patiënt kan leiden tot het testen van een hele stad en een lockdown. De meeste buitenlanders worden uit het land geweerd. Wie er toch in slaagt het land binnen te komen, moet minstens veertien dagen doorbrengen in strikte afzondering in een hotel. Veel Chinezen vinden het fijn dat het land coronavrij is. Daardoor kan de Partij moeilijk de grenzen weer openen. Na de ravage die de deltavariant heeft aangericht in andere landen, werden de leiders nog eens in hun overtuiging bevestigd dat de evolutie naar een 'covid-tolerante' samenleving rampzalig zou zijn. De nationale propagandamolen heeft maandenlang opgeschept over het superieure autoritaire systeem van China om het virus klein te krijgen. Hoewel enkele vooraanstaande Chinese wetenschappers voorzichtig de vraag hebben gesteld hoelang dat zero-covid-beleid nog zou duren, zijn er geen aanwijzingen dat de overheid van koers wil veranderen. Er zou wat tijd moeten overgaan voor er een andere boodschap verspreid kan worden, en het zou ook gênant zijn. Het zal lastig worden het volk ervan te overtuigen dat met het virus leren te leven toch niet zo eng is als de Partij eerder beweerde. Bovendien kan China het zich beter veroorloven dan de meeste andere landen om de grenzen gesloten te houden: de uitvoer heeft er amper onder geleden, en de buitenlandse directe investeringen zijn hoger dan voor de pandemie. De strikte quarantainevoorwaarden zouden daarom - en door de omikronvariant - nog een hele tijd kunnen blijven duren in 2022, zo niet het hele jaar. De Chinese luchtvaartmaatschappijen hebben gezegd dat ze verwachten dat de strenge beperkingen op buitenlandse vluchten de eerste helft van het jaar zullen worden verlengd. De partij heeft verscheidene belangrijke evenementen op de kalender staan die ze niet wil laten verstoren door uitbraken van covid-19. De Olympische Winterspelen beginnen in februari in en rond Peking. Daarna is er de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese schijnparlement. Verwacht wordt dat op het vijfjaarlijkse Partijcongres eind 2022 Xi Jinping voor nog eens vijf jaar bekrachtigd wordt als de Chinese leider. Het vaccinbeleid kan ook voor complicaties zorgen. China wil dat 80 procent van de bevolking tegen het einde van 2021 gevaccineerd is. Maar geen enkel buitenlands vaccin werd goedgekeurd, en degene die in eigen land zijn samengesteld, zijn niet erg doeltreffend tegen de deltavariant, laat staan omikron. Toch kunnen die vaccins ernstige gevallen van covid-19 voorkomen, waardoor in theorie de druk op de gezondheidszorg wordt verlicht. Maar in China worden zelfs mensen met lichte symptomen in het ziekenhuis opgenomen. Het gevolg is dat de opening van de grenzen de ziekenhuizen zou kunnen belasten. Chinese bedrijven werken aan nieuwe vaccins die gebaseerd zijn op de mRNA-technologie, maar er zijn nog geen bewijzen van hun doeltreffendheid vrijgegeven. Hongkong zou een graadmeter kunnen blijken. Het stadsbestuur snakt ernaar de grenzen met het vasteland van China weer open te gooien. Als dat gebeurt, zal dat een teken zijn dat de partij eindelijk bereid is af te stappen van haar zero-covid-beleid.