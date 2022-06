De Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve heeft het belangrijkste rentetarief woensdag met 0,75 procentpunt verhoogd. De forse rentestap moet helpen om de hoge inflatie te beteugelen.

Een rentestap met driekwart procentpunt is sinds 1994 niet meer voorgekomen. De rentestap is ook iets groter dan de Fed aanvankelijk had aangekondigd. Op de markten werd alom wel rekening gehouden met een stevigee ingreep, zeker nadat vorige week bleek dat de inflatie ook in de grootste economie ter wereld harder oploopt dan voorzien.

De hoge inflatie komt mede door de gestegen brandstofprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook levensmiddelen zijn duurder geworden waardoor veel Amerikaanse huishoudens hun koopkracht zien dalen.

Het economisch vertrouwen van consumenten in de VS is ondertussen naar een dieptepunt gedaald. De bestrijding van de inflatie is volgens president Joe Biden de grootste binnenlandse prioriteit van zijn regering.

De Fed verwacht dat de economische groei dit jaar aanzienlijk lager zal uitvallen dan drie maanden geleden werd aangenomen. Het bruto binnenlands product van 's werelds grootste economie zal naar verwachting met 1,7 procent groeien. Dat zou 1,1 procentpunt minder zijn dan in maart werd voorspeld. In het voorgaande jaar was de economie met 5,7 procent gegroeid.

