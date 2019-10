Als het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uit de Europese Unie dondert, wacht het land nog altijd een welvarende toekomst als 'het Singapore aan de Noordzee', beweren de voorstanders van de brexit. Maar de Britse economie verkeert nu al niet in goede vorm. Kan ze dan ooit beter worden van de brexit?

Er klopt iets niet met de Britse economie, blijkt uit een rapport van de Europese Commissie. Het land heeft alles wat bedrijven wensen kunnen: openheid, efficiëntie, een vriendelijk ondernemersklimaat en er is geen overdreven belastingdruk. In de rangschikking van de Wereldbank voor het gemak van zakendoen staat het land op een voortreffelijke negende plaats op een totaal van 190 landen. Maar het mag niet baten. De Britse economische motor blijft krachteloos: de productiviteit behoort al tien jaar tot de zwakste van de G7 en zelfs van de Europese Unie. Op termijn is dat een bedreiging voor de Britse levensstandaard, stelt het rapport.

...