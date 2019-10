70 jaar na de communistische machtsovername beschouwt het Westen China als een te duchten concurrent. We zouden beter moeten weten, zegt Bernard Dewit, de voorzitter van de Belgisch-Chinese Kamer van Koophandel.

De EU noemt China sinds kort een 'systemische rivaal'. Bent u gelukkig met die evolutie?

BERNARD DEWIT. "Sommige delen van China zijn economisch erg ontwikkeld, zoals Sjanghai, Peking en de zuidkust. Bovendien staat China in sommige sectoren sterker dan het Westen, denk aan artificiële intelligentie of het snellere 5G mobiele netwerk. Maar is China daarom een rivaal voor Europa? In veel domeinen staan Europa en de Verenigde Staten verder dan China. Natuurlijk is er concurrentie tussen het Westen en China. Maar ik zie die concurrentie niet als een gevaar. We zouden China als een partner moeten beschouwen."

Moet China niet de eerste stap zetten? Veel Chinese sectoren blijven gesloten voor westerse bedrijven. Het Westen staat veel meer open voor China dan omgekeerd.

DEWIT. "Geduld. Veertig jaar geleden was China nog volledig gesloten. Eind jaren zeventig heeft Deng Xiaoping de deuren van het communistische land geopend. Later, in de aanloop naar het lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie in 2001, heeft China opnieuw enorme inspanningen geleverd. Een economie open je niet in één dag, het moet stap per stap gebeuren. De kwaliteit van de Chinese producten kon destijds niet tippen aan de de Europese en de Amerikaanse standaarden. China vreesde terecht dat een plotse en volledige opening van de economie hele sectoren van de kaart zou vegen. China is nog altijd niet helemaal open, en ik begrijp de westerse frustratie daarover. Maar het gaat de goede richting uit. Zo heeft de Chinese regering besloten de financiële sector verder te open te stellen."

Hoe zit het met de Belgische bedrijven in China? Doen ze goede zaken?

DEWIT. "Sommige wel, andere niet. Het is niet gemakkelijk. China heeft een compleet andere taal en cultuur, en ligt ver van België. Zeker voor een kmo is dat niet vanzelfsprekend. Bovendien is de competitie er hard. Een producent heeft in China ongetwijfeld al een lokale of een westerse concurrent. Betreed je alleen de Chinese markt, dan zal na hooguit een of twee jaar wel een concurrent opduiken. Tien jaar teren op hetzelfde product in China? Vergeet het maar. Toch blijft het land aantrekkelijk voor Belgische ondernemers. De prinselijke handelsmissie in november telt al 600 inschrijvingen. Dat zegt genoeg."

Hebt u goede raad voor bedrijven die naar China trekken?

DEWIT. "Bereid u voor. Zorg voor een medewerker die goed Chinees leest en spreekt. Vaak ondertekenen kmo's een contract met een Chinees bedrijf in twee versies, een Chinese en een Engelse. Maar ze weten niet dat bij twijfel de Chinese versie van toepassing is, waardoor problemen ontstaan. Controleer of uw Chinese partner een serieus bedrijf is, dat zijn verplichtingen nakomt. Ga uw Chinese partner ter plekke opzoeken. Het is zoals bij een huwelijk: je moet elkaar eerst beter leren kennen."

Dat kost allemaal tijd en geld voor een kmo.

DEWIT. "Zeker. Anders moet je een loterijticket kopen, want dan heb je meer kans om te winnen."