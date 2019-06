De economische voorspellingen van de Nationale Bank voor ons land zijn positief. Het bruto binnenlands product (bbp) zal aandikken, de koopkracht stijgt en er komen banen bij. De uitdagingen zijn de productiviteitsgroei en het begrotingstekort.

Gisteren waren in Europa alle ogen gericht op de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, die het Europese monetaire beleid voor de komende periode uit de doeken deed. Vandaag was het in België de beurt aan Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB), om de economische vooruitzichten van ons land voor de komende drie jaar toe te lichten. Net voor zijn presentatie spijkerde hij met zijn woordvoerder nog zijn Frans-Nederlandse woordenschat bij. "Weerbaar is résilient, wendbaar is flexible", klonk het al mompelend.

