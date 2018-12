Belgische black-outs: de volgende federale regering krijgt dadelijk het mes op de keel gezet

Guur winterweer in januari en februari maakt de activatie van het afschakelingsplan bijna onvermijdelijk. Als de temperatuur op een winterdag een graad lager ligt dan normaal, verbruikt België 110 MW extra stroom. In Frankrijk, waar veel meer met elektriciteit verwarmd wordt, is dat 2300 MW. Dat is meer dan de productie van twee grote kernreactoren.

...