'We kunnen onze overheid toch niet afbranden omdat ze geprobeerd heeft de vaccinbestellingen zo correct mogelijk in te schatten zonder zich te bezondigen aan inhalig gegraai?' zegt Trends-redacteur Bert Lauwers.

De zure reacties op het nieuws dat België veel meer vaccins had kunnen bestellen, liegen er niet om. We hebben ons domweg laten rollen door de Denen en andere veel slimmere naties, is de teneur. Heel concreet heet het in De Standaard dat Denemarken meer dan dubbel zoveel vaccins heeft besteld als België. Het raapte net als Nederland en Duitsland, en in tegenstelling tot ons land, de volumes op die andere landen niet moesten hebben. Het leidt er nu toe dat Denemarken met alle bestelde dosissen de bevolking vier keer volledig zal kunnen vaccineren.

Heeft België zich laten ringeloren? Uiteraard niet. België heeft zelf een flinke veiligheidsmarge ingebouwd bij zijn vaccinbestellingen. We hebben via de Europese Commissie ingetekend op genoeg dosissen om zowat 20 miljoen mensen volledig te vaccineren. Voor alle duidelijkheid: u hebt bijna 11,5 miljoen landgenoten. In het onwaarschijnlijke geval dat die allemaal een vaccin willen of kunnen krijgen, hebben we dus nog miljoenen vaccins op overschot. En als we, zoals nu gepland is, eerst de hele volwassen bevolking zouden willen vaccineren, kunnen we dat met alle bestelde vaccins indien gewenst twee keer volledig doen.

België faalt in vaccinhamsteren, en gelukkig maar.

Ook België had zich blauw kunnen betalen aan extra miljoenen vaccins, en allicht had het dan een beperkt aantal sneller geleverd gekregen. Maar het is een illusie te denken dat we plots een enorme stap voorwaarts zouden gezet hebben in de vaccinatiecampagne. Vaccins zijn een schaars goed, dat wereldwijd bijzonder begeerd is. Des te meer omdat geen enkele vaccinproducent die levert aan het Westen ontsnapt aan - te verwachten - productie- en leveringsproblemen als gevolg van kinderziektes bij de opstart van massaproductie.

Dat we in deze beroerde coronatijden zo heftig reageren op berichten die aantonen dat een ander land meer heeft van wat we zelf vurig verlangen, is uiteraard te begrijpen. Maar we kunnen onze overheid toch niet afbranden omdat ze geprobeerd heeft de vaccinbestellingen zo correct mogelijk in te schatten zonder zich te bezondigen aan inhalig gegraai?

Door onze navelstaarderij gaan we helemaal voorbij aan het feit dat het grondig verkeerd zit met de verdeling van de vaccins, vooral als gevolg van het hamstergedrag van de westerse landen. U kunt er gif op innemen dat het verzet daartegen snel zal aanzwellen. De Verenigde Naties scharen zich aan de zijde van landen in pakweg Latijns-Amerika, Afrika of het Caribisch gebied, die de scheve vaccinverdeling onacceptabel en oneerlijk vinden. U mag dat misschien ver van uw bed vinden, maar ze hebben wel gelijk in hun kritiek. Bovendien ís het niet ver van uw bed. Dit westers vaccinnationalisme treft de wereldhandel en dus zowat alle economieën. En als u ooit nog verre oorden wil opzoeken voor zaken of als toerist, weet dan dat niemand veilig is voor covid-19 tot iedereen veilig is. Het zou dus ook volstrekt ongepast geweest zijn als ook België zich had bezondigd aan dat afschuwelijke graaigedrag.

