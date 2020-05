Arbeidsinspectie krijgt hulp van andere sociale inspectiediensten

De Arbeidsinspectie beschikt momenteel over 168 medewerkers om toe te zien op de veiligheidsmaatregelen op het werk in het kader van de bestrijding van corona.Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) hoopt tegen eind volgende week een volmachtbesluit goedgekeurd te krijgen zodat ook de andere sociale inspectiediensten kunnen optreden in bedrijven. Het aantal inspecteurs kan zo tot 1.000 stijgen.

