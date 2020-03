De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB en zijn Waalse tegenhanger Forem werken aan een nieuw actieplan om meer mensen aan de slag te krijgen aan de andere kant van de taalgrens.

Naast het actieplan, zouden er ook meer gezamenlijke "jobdays" moeten komen. En de eisen van de Vlaamse werkgevers rond de kennis van het Nederlands zouden duidelijker omlijnd moeten worden. Dat heeft de Waalse minister van Werk Christie Morreale (PS) gezegd in het Waals Parlement.

Vorig jaar vonden 31.431 Waalse werkzoekenden een job in Vlaanderen. Bij Forem hebben vorig jaar 5.657 personen een taaltest Nederlands afgelegd. 1.600 mensen volgden er een opleiding Nederlands en twintig mensen hebben een taalbad gevolgd in een Vlaamse school.

Uit een vraag van Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA) aan minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) bleek dan weer dat de voorbije twee jaar slechts 21 Waalse werkzoekenden een cursus Nederlands hebben gevolgd bij de VDAB.

