Met de actie van 1 december verdedigt de socialistische vakbond eigenlijk een misdrijf, zegt Trends-redacteur Alain Mouton.

Op dinsdag 1 december organiseerde het ABVV overal in België werkonderbrekingen, om het belang van het stakingsrecht te benadrukken. De reden is de veroordeling van zeventien leden van ABVV-FGTB, onder wie voorzitter Thierry Bodson, voor kwaadwillige belemmering van het verkeer. In 2015 hadden ze een deel van de E40 tussen Luik en Aken geblokkeerd. Een Luiks ziekenhuis had een klacht ingediend nadat een patiënte was overleden, omdat een chirurg door een blokkade te laat was gekomen.

Met de actie van 1 december verdedigt de socialistische vakbond eigenlijk een misdrijf. Het ABVV ziet dat anders. Het beschouwt een wegblokkade als een essentieel onderdeel van het stakingsrecht. Dat klopt natuurlijk niet. In het verleden hebben bedrijven met succes gerechtelijke stappen ondernomen, toen hele bedrijventerreinen werden afgesloten wegens een sociaal conflict in één onderneming.

ABVV verdedigt een misdrijf.

Het is trouwens maar de vraag of deze actie de gepaste reactie is op een vonnis. Kunnen de werkgevers het ABVV nog als een normale sociale partner beschouwen? De recente looneisen van socialistische vakbonden, op een moment dat veel bedrijven vechten om te overleven, konden nog beschouwd worden als een deel van de campagne voor de sociale verkiezingen. Dit is van een andere orde.

Daar komt nog bij dat het ABVV de steun kreeg van een aantal PS-kopstukken, zoals als Kamerfractievoorzitter Ahmed Laaouej. Dat belooft voor de regering-De Croo. De Franstalige socialisten kijken bij het fietsen nog altijd achterom naar de socialistische vakbond. Wat als ze de druk op de federale regering blijven opvoeren? De actie van 1 december is immers geen eenmalig feit. Op 10 december volgt een nieuwe actiedag.

