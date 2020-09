Ook in Antwerpen heeft de socialistische vakbond ABVV maandag actie gevoerd voor meer koopkracht en een versterkte sociale zekerheid. Enkele honderden manifestanten kwamen de actie steunen en ABVV had voor de gelegenheid een zwembad geplaatst op het Mediaplein, om te symboliseren dat 'het water aan de lippen staat' bij de sociale zekerheid.

Omwille van de coronacrisis was één massale betoging in Brussel volgens de vakbonden ditmaal niet aan de orde en werd er dus gekozen voor verschillende acties over het hele land. De Antwerpse afdeling van de socialistische vakbond trok naar het Mediaplein aan het Centraal Station. 'Centraal staat het thema koopkracht', zegt Antwerps ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt. 'De uitkeringen in ons land horen tot de laagste van de ons omliggende landen en hadden eigenlijk al moeten opgetrokken worden, maar de werkgevers wachten met hun advies om dat te kunnen koppelen aan de toekomstige onderhandelingen over de loonsvoorwaarden voor werknemers. Ze willen ons dus chanteren om op dat vlak minder te eisen.'

De actie van maandag draaide niet rond de impact van de coronacrisis, maar die laatste maakte de problematiek volgens ABVV wel des te prangender. 'We zien bijvoorbeeld dat heel wat mensen in essentiële beroepen minder verdienen dan het gemiddelde loon in België', zegt Verlaeckt. 'Zij hebben de voorbije maanden echt hard gewerkt en dat dikwijls met risico's voor de eigen gezondheid. Wij vinden dat het minimumloon moet worden opgetrokken tot 2.300 euro bruto.' ABVV eist ook onder meer dat de bijdrage aan de ziekteverzekering weer jaarlijks groeit, dat tekorten in de sociale zekerheid worden bijgepast door de overheid via alternatieve financiering, dat de minimumpensioenen worden opgetrokken tot 1.500 euro en dat er een vermogensbelasting komt.

