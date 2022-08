Er lijkt maar geen einde te komen aan de stijging van de gasprijzen in Europa. De droogte zorgt voor extra vraag naar gas, terwijl er al een vrees voor tekorten bestaat.

Op de Nederlandse termijnmarkt - de maatstaf voor de prijs van aardgas in Europa - stijgt de prijs dinsdag nog eens met dik 5 procent tot 232 euro per megawattuur. Ook maandag koerste de gasprijs bijna 7 procent hoger.

Door de hitte en droogte daalt het niveau van het water in de rivieren, waardoor het transport van grondstoffen als olie en steenkool in het gedrang komt. Dat is in het bijzonder het geval voor de Rijn, waar het peil van het water zo laag staat dat scheepvaart onrendabel wordt.

Dat maakt dat uitbaters van energiecentrales nog meer afhankelijk worden van aardgas, terwijl de markt al extreem krap is. Rusland heeft de capaciteit van de belangrijkste aardgaspijpleiding naar Duitsland verminderd tot amper 20 procent. Het verwijst naar problemen met een turbine die niet kan geleverd worden. Duitsland zegt dat Moskou de turbine als excuus gebruikt om de gaskraan naar Europa dicht te draaien.

Lees ook: Duitsland op schema in race tegen Russisch aardgas

Op de Nederlandse termijnmarkt - de maatstaf voor de prijs van aardgas in Europa - stijgt de prijs dinsdag nog eens met dik 5 procent tot 232 euro per megawattuur. Ook maandag koerste de gasprijs bijna 7 procent hoger. Door de hitte en droogte daalt het niveau van het water in de rivieren, waardoor het transport van grondstoffen als olie en steenkool in het gedrang komt. Dat is in het bijzonder het geval voor de Rijn, waar het peil van het water zo laag staat dat scheepvaart onrendabel wordt. Dat maakt dat uitbaters van energiecentrales nog meer afhankelijk worden van aardgas, terwijl de markt al extreem krap is. Rusland heeft de capaciteit van de belangrijkste aardgaspijpleiding naar Duitsland verminderd tot amper 20 procent. Het verwijst naar problemen met een turbine die niet kan geleverd worden. Duitsland zegt dat Moskou de turbine als excuus gebruikt om de gaskraan naar Europa dicht te draaien.