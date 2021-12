6,5 miljard euro verlies vermeden dankzij coronasteun

Iedere euro coronasteun die de Vlaamse overheid in 2020 uitgaf om bedrijven door de crisis te loodsen, heeft 3,5 euro aan welvaart veiliggesteld. Dat is de conclusie van een studie in opdracht van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). 'We weten nu dat we een nog zwaardere economische crisis hielpen te vermijden', zegt de minister donderdag in Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Hilde Crevits