Zelfs als Kinepolis al zijn cinemacomplexen in de wereld opnieuw zou moeten sluiten, heeft het genoeg geld om aan al zijn engagementen tegemoet te komen gedurende 12 maanden zonder bijkomende maatregelen te moeten nemen. Dat zegt de Belgische bioscoopgroep.

CEO Eddy Duquenne spreekt van een 'pauzestand' en blijft geloven in een goeie afloop. 'We constateren dat veel filmliefhebbers ondanks alles blijven komen en een bioscoopbezoek als veilig ervaren. Het feit dat de studio's de overgrote meerderheid van hun films blijven uitstellen tot een periode waarin ze hun inkomsten kunnen veiligstellen, is sprekend voor het belang en de waarde van een bioscooprelease.'

De cijfers in de zomer (juli, augustus en september) spreken boekdelen. Kinepolis ontving in het derde kwartaal nog geen kwart van de bezoekers (24,1 procent) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De elf Belgische complexen ontvingen een half miljoen bezoekers, tegen 2,05 miljoen vorig jaar. Inmiddels zijn de zalen op bevel van de overheid weer dicht.

Een omzetcijfer geeft het bedrijf niet, maar het zegt wel dat de daling lager is dan de afname van de bezoekerscijfers. De ebitda (winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) was wel positief in het derde kwartaal 'dankzij de kostenbeheersing'. Kinepolis had eind september nog 127,3 miljoen euro cash en niet-opgenomen kredieten over, tegen 190 miljoen euro aan het begin van de crisis.

CEO Eddy Duquenne spreekt van een 'pauzestand' en blijft geloven in een goeie afloop. 'We constateren dat veel filmliefhebbers ondanks alles blijven komen en een bioscoopbezoek als veilig ervaren. Het feit dat de studio's de overgrote meerderheid van hun films blijven uitstellen tot een periode waarin ze hun inkomsten kunnen veiligstellen, is sprekend voor het belang en de waarde van een bioscooprelease.' De cijfers in de zomer (juli, augustus en september) spreken boekdelen. Kinepolis ontving in het derde kwartaal nog geen kwart van de bezoekers (24,1 procent) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De elf Belgische complexen ontvingen een half miljoen bezoekers, tegen 2,05 miljoen vorig jaar. Inmiddels zijn de zalen op bevel van de overheid weer dicht. Een omzetcijfer geeft het bedrijf niet, maar het zegt wel dat de daling lager is dan de afname van de bezoekerscijfers. De ebitda (winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) was wel positief in het derde kwartaal 'dankzij de kostenbeheersing'. Kinepolis had eind september nog 127,3 miljoen euro cash en niet-opgenomen kredieten over, tegen 190 miljoen euro aan het begin van de crisis.