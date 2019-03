Yves Honhon (CMI): 'Een dirigent voor het bedrijf'

De Luikenaar Yves Honhon beheert al achttien jaar de financiën van de Waalse industriële groep CMI. 'We gedragen ons als een beursgenoteerd bedrijf, zelfs al willen we er geen worden.'

Yves Honhon vergelijkt zijn baan soms met die van een orkestleider. Om aan de rapportageverplichtingen te voldoen, de soms fluctuerende behoefte aan werkkapitaal te beheren, de financiering van projecten te verzekeren, overnames te doen, financiële instrumenten te moderniseren, heeft een bedrijf iemand nodig die het dirigeerstokje stevig vasthoudt. De financiële afdeling bestaat uit vijftig mensen, "bekwame en toegewijde ondernemers", onderstreept Honhon.

Yves Honhon stond op de eerste rij toen CMI Arcelor/Cockerill verliet om alleen door te gaan. In april 2002 maakten de voormalige CEO van Cockerill, Bernard Serin, en zijn voormalige partner Pierre Meyers er een onafhankelijke groep van. "Het bedrijf is van een dochteronderneming naar een moederbedrijf geëvolueerd", vat Yves Honhon samen. "Om het vertrouwen van iedereen te behouden, mochten we de start niet missen."

Tijdens die eerste jaren "heeft hij zijn handen vuilgemaakt". Dat was nodig om met een beperkt team de geconsolideerde rekeningen op te stellen, financiering te vinden, risico's te verzekeren, de kas te beheren. Vervolgens richtte hij mee de vastgoedafdeling van de groep op en leidde hij overnames in een gestaag tempo in goede banen. CMI groeide uit tot een grote, gediversifieerde groep. Van 18 bedrijven in 7 landen ging het naar 85 ondernemingen in 23 landen. CMI ontwikkelt en onderhoudt apparatuur voor energie, defensie, staal, milieu, transport en industrie. "Het balanstotaal is tussen 2002 en 2018 vervijfvoudigd, van 271 miljoen tot bijna 1,5 miljard", schetst Honhon. Toen de groep de IFRS-boekhoudnormen aannam, versterkte Honhon zijn teams voor corporate finance, fiscaliteit en kasbeheer en verenigde hij ze in gedeelde boekhouddiensten: één in Luik, één in Luxemburg (voor Frankrijk en het Groothertogdom) en één in de Verenigde Staten. Om de integratie nog te verbeteren, werkt CMI aan een tool voor business intelligence. "We gedragen ons als een beursgenoteerd bedrijf, zelfs al willen we er geen worden. We hebben de juiste bestuursorganen ingevoerd", zegt de CFO.

Formidabele groei

CMI heeft sinds vorig jaar een nieuwe CEO, Jean-Luc Maurange. Het plan is 1,6 miljard euro omzet te bereiken in 2022 (met zelfs 2 miljard in zicht). Daarvoor verschuift de groep de focus naar onder meer de productie van schone waterstof, de opslag van energie en de zuivering van ziekenhuisafvalwater. Nieuwe overnames zijn niet uitgesloten. CMI lanceert over enkele weken ook een nieuw innovatieplatform, dat moet dienen als een incubator en een accelerator voor industriële projecten van de groep. Allemaal nieuwe financiële deeltjes, die Yves Honhon mag dirigeren.