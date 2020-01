De lezers van het Franstalige zusterblad Trends-Tendances hebben Yvan Verougstraete verkozen tot Manager de l'Année 2019. In vijf jaar tijd zette hij met Medi-Market de apothekersmarkt op zijn kop.

Toen Yvan Verougstraete (44) in 2014 de eerste vestiging van Medi-Market opende in Gosselies, veroorzaakte dat meteen deining. De vlot tweetalige Verougstraete, die afkomstig is uit Sint-Lambrechts-Woluwe, was toen al een serieondernemer. Hij wist waar hij aan begon. In 2010 verkocht hij Divine Cuisine, een leverancier van verse bereidingen voor supermarkten, die hij in 2004 had opgericht. Tot de klanten behoorden onder meer Cora, Match, Carrefour en Delhaize. Die ervaring met de sector van de grootgrutters kwam hem goed van pas, want Medi-Market vertaalt het supermarktconcept naar de markt van de apotheken en de parafarmacie. Dat was vijf jaar geleden een gedurfde keuze. Een moratorium beperkt het aantal apotheken en bemoeilijkte de concurrentie.

De nieuwe Manager de l'Année is erin geslaagd de wereld van de apothekers op zijn kop te zetten. Vandaag telt Medi-Market 650 werknemers. Vorig jaar bedroeg de omzet 139 miljoen euro, verdeeld over niet minder dan 41 parafarmacieën en 19 apotheken. Dit jaar mikt Verougstraete op een omzet van 200 miljoen euro. "De sleutelfactor is dat we op een andere manier tegemoetkomen aan de behoeften van de klanten", zegt Verougstraete. "De klant staat bij ons centraal. Dat maakt altijd het verschil. Vergelijk het met Booking.com: dat platform slaagt er ook in een groot deel van de waardeketen in het hotelwezen te bezetten door de consument toegevoegde waarde te bieden. Door naar de verwachtingen van de klanten te luisteren hebben we een businessmodel opgebouwd dat prijsvoordelen combineert met een erg uitgebreid aanbod."

In de ogen van Verougstraete hebben de traditionele apothekers te lang geloofd dat hun privileges onaantastbaar waren en dat het niet nodig was het belang van de patiënt op de eerste plaats te zetten. De klantgerichtheid van Medi-Market gaat ver. Net zoals supermarkten zetten de winkels met hun opstelling en hun productpresentatie klanten aan tot kopen. In de aanloop naar de feestdagen verwoordde Verougstraete het zo: "Uiteindelijk verkopen we geen cadeaus, maar de eindejaarsaankopen zijn wel een belangrijk impuls voor onze omzet. We moeten daarom oog hebben voor de presentatie van de producten in de rekken."

Politieke roeping

Verougstraete lijkt een geboren ondernemer, maar in de jaren negentig wilde hij aanvankelijk zijn politieke roeping volgen. Hij zat enkele jaren in de gemeenteraad voor de CdH. Dat was ook de reden waarom hij zijn economiestudie opgaf en voortging als rechtenstudent. Na een MBA aan de Vlerick Business School kwam hij terecht bij McKinsey. "Ik ben er drie jaar gebleven", zegt hij. "McKinsey was een buitengewone leerschool, maar wat ik eigenlijk wilde, was een bedrijf beginnen."

Dat gebeurt nog niet meteen. Op zijn 27ste startte hij als operationeel directeur bij Delitraiteur van de groep Louis Delhaize. "Ik kon ongeveer beslissen wat ik wilde", glimlacht hij. "Het heeft me toegelaten ervaring op te doen onder de vleugels van Jean-Marc van Cutsem, die toen gedelegeerd bestuurder van Delitraiteur en Delifood was."

Na enkele jaren startte hij zijn eerste onderneming, Divine Cuisine, die hij in 2010 verkocht aan Viangro. Na dat eerste avontuur als ondernemer vertrok Verougstraete in 2013 met zijn vrouw en drie kinderen op wereldreis. Bij zijn terugkeer had hij het businessplan al klaar om te starten met een keten voor parafarmacie en geneesmiddelen. "Het apothekersberoep was jarenlang niet geëvolueerd", zegt hij. "Tijdens mijn wereldreis zag ik dat er andere, moderne concepten mogelijk waren. Ik kon geen enkele reden bedenken waarom een innovatief apothekersconcept niet zou kunnen functioneren in België."

Enkele maanden na zijn terugkeer ging Verougstrate voor zijn nieuwe bedrijf op zoek naar financiers. Het enthousiasme was groot. "Ik heb mijn plannen aan dertien personen getoond. Ze wilden allemaal mee investeren. Op die manier hadden we toezegging voor 4 miljoen euro investeringskapitaal, louter op een dossier dat in de kopieerwinkel op de hoek was afgedrukt." Onder de financiers van het eerste uur waren Imocobel, de publieke investeringsmaatschappij Nivelinvest, Jean-Marc Heynderickx (ex-Louis Delhaize) en Thierry Geerts (Google België).

In maart vorig jaar verwierf Imocobel bijna alle aandelen. Een aantal investeerders wilde Medi-Market verkopen aan een investeringsfonds, terwijl Imocobel het op lange termijn wil uitbouwen tot een Belgisch groeibedrijf. Uiteindelijk haalde de tweede optie de bovenhand.

Zere tenen

Elke vernieuwer trapt op zere tenen. Verougstraete joeg de Orde van de Apothekers tegen zich in het harnas. De juridische strijd die volgde, mondde uit in een veroordeling van de Orde van Apothekers tot een boete van 1 miljoen euro. "Die juridische strijd heeft ons veel geld gekost, maar we hebben nu wel het gevoel dat de verhoudingen stabiliseren", zegt Verougstraete.

De grote uitdaging voor de komende jaren wordt de schaalvergroting, beseft Verougstraete. "We moeten nieuwe mensen aanwerven en onze mondelinge bedrijfscultuur transformeren in een moderne rapportering via informaticatoepassingen. Onze omvang moet ons helpen om operationeel de efficiëntie te verhogen."

Uiteraard bestaat het gevaar dat anderen het concept kopiëren. "Het is een van redenen waarom we nu al diversifiëren", geeft Verougstraete aan. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in schoonheidssalons in de Belgische Medi-Market-vestigingen. Vorig jaar opende Medi-Market er vier. Dit jaar hoopt Verougstraete dat aantal op te trekken naar tien.

Het afgelopen jaar zette Verougstraete de eerste stappen in de internationalisering van de keten. Medi-Market opende vier parafarmacieën in Luxemburg en een in Frankrijk, niet ver van Rijsel. Bovendien kocht de groep Parashop, een kleine Italiaanse keten met vier vestigingen in Turijn en Milaan. Het is het begin van een echte internationale expansie, hoopt Verougstraete.

Denkt een visionair zoals Verougstraete niet stilaan aan een volgend project? "We zien wel wat ik over enkele jaren zal doen", zegt hij. "Ik vermoed dat ik op een dag wel weer zin zal krijgen om iets nieuws op te starten. Of ik dat doe in de schoot van Medi-Market, of nadat ik de fakkel heb doorgegeven, zullen we nog wel zien. En ik sluit ook het onderwijs niet uit. Ik wil mijn kennis en passie graag doorgeven aan mensen die zelf iets willen proberen."

