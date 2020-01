De lezers van Trends en een jury hebben Onno van de Stolpe, de oprichter en CEO van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos, verkozen tot Trends Manager van het Jaar 2019.

De 60-jarige Nederlander Onno van de Stolpe is de 35ste Trends Manager van het Jaar en de eerste laureaat uit de biotechsector. Van de Stolpe is in de erelijst de opvolger van Johan Thijs, de CEO van de bank-verzekeraar KBC Groep.

Onno Van de Stolpe vierde in 2019 de twintigste verjaardag van Galapagos met een miljardendeal met Gilead. Het Amerikaanse farmaconcern investeert 4,5 miljard euro in Galapagos en beloofde gedurende tien jaar geen overnamebod te doen, in ruil voor een groter belang en toegang tot de activa van het Mechelse biotechbedrijf. Dat Galapagos zou worden overgenomen, was lang de grote vrees van Van de Stolpe. Bij elke gelegenheid schreeuwde hij het belang van onafhankelijkheid voor zijn bedrijf van de daken. Dat de Gentse sectorgenoot Ablynx na de overname door het Franse farmaconcern Sanofi flink werd gekortwiekt, was daarbij koren op zijn molen.

Volharding

De decennialange volharding van Van de Stolpe was voor de jury een van de redenen om hem te bekronen tot Trends Manager van het Jaar. De twintigkoppige jury onder leiding van Bart De Smet, de CEO van verzekeraar Ageas, lauwert Van de Stolpe ook voor de ontwikkeling van filgotinib, een kandidaat-reumamedicijn dat in september op de markt moet komen. Daarmee kan Galapagos de strijd aangaan met Humira, 's werelds meest opbrengende geneesmiddel. Filgotinib moet later ook inzetbaar zijn tegen andere ontstekingsziektes. De schattingen over hoeveel filgotinib jaarlijks kan opbrengen, gaan van 2 tot 6 miljard dollar.

Onder leiding van Onno van de Stolpe heeft Galapagos nog heel wat andere ijzers in het vuur. Het heeft daarbij knap de financiering van het bedrijf en de dure programma's verzekerd. Zo staat Galapagos ver in de ontwikkeling van een medicijn tegen de dodelijke longziekte IPF en werkt het aan een veelbelovend onderzoeksprogramma, Toledo geheten. Daaruit kan een nieuwe klasse medicijnen tegen ontstekingsziekten groeien.

Ambassadeur

De jury prees Van de Stolpe ook voor zijn successen in het onderhandelen van deals met grote farmahuizen, en voor zijn toegankelijke communicatie over het bedrijf en zijn ingewikkelde technologie. De jury vond het tot slot ook belangrijk dat Van de Stolpe zich profileert als ambassadeur van de Belgische biotechsector en dat hij ook in zijn thuisland Nederland elke kans aangrijpt om het Belgisch-Vlaamse karakter van Galapagos in de verf te zetten.

