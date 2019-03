Wie wordt CFO of the Year?

Wie volgt Birgit Conix op en wordt de achtste Trends CFO of the Year?

Op woensdag 15 mei reiken de magazines Trends en Trends-Tendances de achtste Trends CFO of the Year-award uit. Hieronder stellen we de vijf genomineerden aan u voor. Voor het eerst zijn de vrouwen in de meerderheid. Dat vergroot de kans dat de opvolger van Birgit Conix, de winnares van de CFO of the Year 2018, opnieuw een vrouw is.

De genomineerden werden geselecteerd door een jury onder leiding van Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes. De jury had vooral oog voor de professionele aanpak en de sterke reputatie van de kandidaten, hun impact op strategische bedrijfsbeslissingen en hun managementcapaciteiten. Alle informatie over de samenstelling van de jury en de selectiecriteria is te vinden op www.trendscfo.be.

Daar vindt u ook het programma van het evenement dat op 15 mei in Brussels Expo plaatsvindt. De keynotespreker is Wim Dejonghe, senior partner van Allen & Overy, die het zal hebben over de gevolgen van de brexit en de handelsconflicten in de wereld. Daarna is er een debat over zakendoen in een wereld van politieke risico's, waaraan Birgit Conix (CFO TUI Group), William De Vijlder (hoofdeconoom BNP Paribas) en Karim Hajjar (CFO Solvay) deelnemen.

Maak kennis met de vijf genomineerden:

Ann Desender (Barco): 'Je moet keuzes maken'

Yves Honhon (CMI): 'Een dirigint voor het bedrijf'

Nathasja Van Bael (Medialaan - De Persgroep Publishing): 'Ik heb een hekel aan inefficiëntie'

Catherine Vandenborre (Elia): 'Architect van de waardecreatie'

Els Verbraecken (DEME): 'Hou alles eenvoudig'