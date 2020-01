PVDA dient een wetsvoorstel in dat beursgenoteerde bedrijven zou verplichten om de loonkloven tussen managers en werknemers openbaar te maken. 'In hun jaarlijks remuneratieverslag zullen zij verschillen in de loonkloof moeten verantwoorden', zegt federaal volksvertegenwoordiger Roberto D'Amico.

Tussen 2014 en 2018 is de loonkloof tussen de CEO's van de bedrijven uit de BEL20 en de werknemers van die bedrijven gegroeid. In die periode zijn de lonen van die CEO's er met 16 procent op vooruitgegaan, die van de werkneemsters en werknemers stegen slechts met 5,5 procent. Na zes werkdagen, op 9 januari, de zogenaamde graaidag, hadden de CEO's van de bedrijven uit de BEL20 al evenveel verdiend als een doorsnee werknemer op een jaar.

Tijdens de voorstelling van zijn jaarlijkse studie lanceerde de PVDA het voorstel om de loonkloof binnen grote bedrijven publiek te maken, precies zoals dat in Nederland al gebeurt. 'Vandaag bespreekt de Commissie Economie van de Kamer een wetsvoorstel om een Europese richtlijn uit 2017 die al een stap in die richting zet, om te zetten. Maar de bepalingen in die richtlijn blijven veel te vaag en zullen niet echt voor transparantie zorgen', aldus D'Amico. In die Europese richtlijn wordt aan grote bedrijven enkel gevraagd om een systeem te voorzien dat een vergelijking van de lonen mogelijk maakt.

Volgens PVDA zijn de opgenomen indicatoren onvoldoende. 'Daarom dienen wij ons voorstel in, in de vorm van een amendement', zegt D' Amico. 'Ons voorstel voorziet veel nauwkeuriger omschreven verplichtingen over het soort informatie dat grote, beursgenoteerde bedrijven moeten bekendmaken.'

In haar voorstel verplicht de linkse partij beursgenoteerde bedrijven inderdaad in hun jaarlijkse remuneratieverslag een resem verhoudingen te publiceren (zoals de kloof tussen het hoogste en het laagste loon binnen een bedrijf, het verschil tussen de verloning van de managers en gewone werknemers en de verschillen op basis van decielen en kwartielen). Zo zou een beter beeld ontstaan van de loonkloven in de BEL20 én kunnen die beter vergeleken worden met andere landen.

'Op basis van die informatie kunnen we dan op zijn minst een concreet debat voeren over de loonkloof, met objectieve cijfers', besluit D'Amico.

Tussen 2014 en 2018 is de loonkloof tussen de CEO's van de bedrijven uit de BEL20 en de werknemers van die bedrijven gegroeid. In die periode zijn de lonen van die CEO's er met 16 procent op vooruitgegaan, die van de werkneemsters en werknemers stegen slechts met 5,5 procent. Na zes werkdagen, op 9 januari, de zogenaamde graaidag, hadden de CEO's van de bedrijven uit de BEL20 al evenveel verdiend als een doorsnee werknemer op een jaar. Tijdens de voorstelling van zijn jaarlijkse studie lanceerde de PVDA het voorstel om de loonkloof binnen grote bedrijven publiek te maken, precies zoals dat in Nederland al gebeurt. 'Vandaag bespreekt de Commissie Economie van de Kamer een wetsvoorstel om een Europese richtlijn uit 2017 die al een stap in die richting zet, om te zetten. Maar de bepalingen in die richtlijn blijven veel te vaag en zullen niet echt voor transparantie zorgen', aldus D'Amico. In die Europese richtlijn wordt aan grote bedrijven enkel gevraagd om een systeem te voorzien dat een vergelijking van de lonen mogelijk maakt. Volgens PVDA zijn de opgenomen indicatoren onvoldoende. 'Daarom dienen wij ons voorstel in, in de vorm van een amendement', zegt D' Amico. 'Ons voorstel voorziet veel nauwkeuriger omschreven verplichtingen over het soort informatie dat grote, beursgenoteerde bedrijven moeten bekendmaken.'In haar voorstel verplicht de linkse partij beursgenoteerde bedrijven inderdaad in hun jaarlijkse remuneratieverslag een resem verhoudingen te publiceren (zoals de kloof tussen het hoogste en het laagste loon binnen een bedrijf, het verschil tussen de verloning van de managers en gewone werknemers en de verschillen op basis van decielen en kwartielen). Zo zou een beter beeld ontstaan van de loonkloven in de BEL20 én kunnen die beter vergeleken worden met andere landen.'Op basis van die informatie kunnen we dan op zijn minst een concreet debat voeren over de loonkloof, met objectieve cijfers', besluit D'Amico.