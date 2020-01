Het Leuvense techbedrijf LynxCare, dat ziekenhuizen helpt hun data te analyseren, kondigt nauwelijks acht maanden na de vorige kapitaalronde al een nieuwe ronde aan van 1,8 miljoen euro. Met dat geld wil het de groei in de VS versnellen en uitbreiden naar de Duitstalige markt in Europa.

In april haalde LynxCare 1,75 miljoen kapitaal op, onder meer bij de biotechinvesteerder Annie Vereecken. "Aanvankelijk hadden we deze kapitaalronde pas later gepland, maar dankzij het goede aanbod doen we nu al de stap", zegt medeoprichter Georges De Feu. Toen het grote Duitse risicokapitaalfonds btov Partners LynxCare een aanlokkelijk voorstel deed, was dat een kans die het bedrijf niet wou laten voorbijgaan. Ook Annie Vereecken deed opnieuw mee via haar fonds Heran Partners.

"De nieuwe Duitse investeerder is een van de vijftien meest actieve fondsen in Europa," zegt Georges De Feu. "Wij hebben nu wel een project in Oostenrijk, maar we waren nog niet actief in Duitsland." Met het verse kapitaal wil LynxCare naar de Dachregio, Duitsland, Oostenrijk en Duitstalig Zwitserland.

Het in 2015 opgerichte LynxCare haalde zijn eerste kapitaal op door de deelname aan het acceleratieprogramma van imec.istart, waar een investering van 50.000 euro mee gepaard gaat. Onder meer via het netwerk van het op de gezondheidszorg gerichte BlueHealth Innovation Center en subsidies van het Vlaamse innovatieagentschap Vlaio stegen de middelen tot zo'n 450.000 euro. In 2017 volgde een financieringsronde bij de banken van 1,2 miljoen euro en in 2019 dus de eerste grote kapitaalronde.

Alles samen maakt dat zo'n 5 miljoen euro, waarvan 3,5 miljoen euro in de jongste twaalf maanden, en met Heran Partners en btov zit LynxCare goed voor vervolginvesteringen. "We hebben nu twee kapitaalkrachtige investeerders, waarmee we nog stappen kunnen zetten", zegt Georges De Feu, die LynxCare oprichtte samen met Dries Hens. De technologie van LynxCare past in de portfolio van btov Partners. Het fonds richt zich op Industrie 4.0, de digitalisering van grote organisaties zoals maakbedrijven of ziekenhuizen. "Een belangrijk element daarin zijn data. Volgens studies kunnen ziekenhuizen 15 à 20 procent efficiëntie winnen door hun data beter in te zetten."

Innovatieve ziekenhuizen

Door data te analyseren kunnen ziekenhuizen nieuwe inzichten krijgen over welke behandeling, medicatie of operatie het beste past bij een bepaalde aandoening. Omdat die informatie heel versnipperd is, was het moeilijk zulke verbanden te leggen. Dat is net waar het softwareplatform van LynxCare ziekenhuizen mee helpt. "De data van ziekenhuizen, zoals de digitale notities van consultaties en operaties, zijn niet gestructureerd en niet zo proper, waardoor het moeilijk is ze te interpreteren", zegt Georges De Feu. "De meeste softwareplatformen kunnen zo'n variatie in data niet aan. Wij zijn wel in staat die data te verwerken. Bovendien hebben we bewezen dat we dat niet alleen kunnen in onze eigen lokale markt, maar ook in de VS en in verschillende talen. We hebben dus bewezen dat ons product op grote schaal werkt."

LynxCare mikt op de meeste innovatieve ziekenhuizen. Het heeft ongeveer twintig klanten in België en in de VS, waar LynxCare een kantoor heeft in de Amerikaanse techvallei Silicon Valley. Het nam daar ook deel aan het acceleratieprogramma The Alchemist van Stanford University. De VS en Europa moeten nu de groeipolen worden. Het techbedrijf geeft geen omzetcijfers, maar verdubbelde zijn omzet sedert de vorige kapitaalronde acht maanden geleden. Het wil dat groeitempo aanhouden.

Het team van 18 mensen moet in 2020 groeien tot zo'n 25 mensen, onder meer met enkele verkopers voor de Dachregio en de VS. Georges De Feu zal zich op die markt richten, terwijl vennoot Dries Hens de VS als prioriteit heeft. Serieel ondernemer De Feu is met LynxCare aan zijn derde onderneming toe in de gezondheidssector. Hij verkocht zijn aandelen in Qualenica, maar is nog altijd lid van de raad van bestuur van Zorgpunt. Hij is ook zelf businessangel in een ander bedrijf in de sector. "Het zorgt ervoor dat ik vanuit verschillende perspectieven naar de sector kan kijken, dat is een mooi voordeel", besluit Georges De Feu.

