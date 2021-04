De arbeidsmarkt in de Europese Unie werd in 2020 zwaar getroffen door de coronapandemie. De werkzaamheidsgraad van personen in de leeftijdsgroep 20 tot 64 jaar daalde tot 72,4 procent, dat is 0,7 procentpunt (pp) minder dan in 2019. Ook in België daalde dat cijfer vorig jaar, namelijk met 0,5 pp naar 70 procent. Dat blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van Eurostat.

In ons land waren in 2020 bij de 20- tot 64-jarigen 4.687.000 mensen aan het werk, goed voor 70 procent. Dat is een daling met een half procentpunt ten opzichte van 2019. België hangt hiermee in de staart van het peloton: slechts vier landen (Griekenland, Italië, Spanje en Kroatië) kennen een nog lagere werkzaamheidsgraad.

In de 27 lidstaten van de EU waren in bevolking op arbeidsactieve leeftijd 188.383.000 mensen aan het werk, ofwel 72,4 procent. België zit dus ook onder het EU-gemiddelde.

😷💼👷‍♀‍ In 2020 🇸🇪 Sweden had the highest #employment rate at 80.8%. Lowest in 🇬🇷 Greece at 61.1%.

📉 Largest drops:

🇪🇸 Spain (-2.3 pp)

🇮🇪 Ireland (-1.7 pp)

🇧🇬 Bulgaria (-1.6 pp)

Increases:

🇲🇹 Malta (+0.6 pp)

🇵🇱 Poland (+0.6 pp)

🇭🇷 Croatia (+0.2 pp)

👉 https://t.co/jQ45ljv8iH pic.twitter.com/YDM9l9m9jB — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) April 21, 2021

De werkzaamheidsgraad bij mannen van 20 tot 64 jaar daalde in ons land van 74,5 naar 74,1 procent en bij vrouwen van 66,5 naar 65,9 procent. In de 27 EU-lidstaten zakte dat cijfer bij mannen van 79 naar 78,1 procent en bij vrouwen van 67,3 naar 66,8 procent.

Slechts drie lidstaten van de EU27 kenden geen daling van de werkzaamheidsgraad: Malta (+0,6 pp naar 77,4 procent), Polen (+0,6 pp naar 73,6 procent) en Kroatië (+0,2 pp naar 66,9 procent). Zweden had met 80,8 procent de hoogste werkzaamheidsgraad, Griekenland de laagste met 61,1 procent. De grootste afnames werden vastgesteld in Spanje (-2,3 pp naar 65,7 procent), Ierland (-1,7 pp naar 73,4 procent) en Bulgarije (-1,6 pp naar 73,6 procent).

