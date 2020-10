De geopolitieke spanningen nemen almaar toe. Dat betekent dat bedrijven in het vizier komen van staatsgedreven cyberaanvallen. Ronald Prins en Jurjen Harskamp, twee Nederlandse veteranen van de cybersecurity-industrie, springen met hun nieuwe bedrijf Hunt & Hackett op die niche.

Bij België denkt Ronald Prins meteen aan de mysterieuze hack op Belgacom, de voorganger van Proximus, die hij mee onderzocht. "Die kwam uit samen met de onthullingen van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden", vertelt hij. "Een aanval op Belgacom bleek afkomstig van de Britse inlichtingendienst GCHQ en de Amerikaanse NSA. Het doel ervan werd nooit helemaal duidelijk. Volgens de Engelsen moesten ze inbreken in het Belgacom-netwerk om terroristen te bespioneren in landen als Jemen. Maar in België leefde de angst dat het eigenlijk ging over het volgen van de Europese instellingen, en het schaden van de Belgische belangen."

Voor dat soort staatsgedreven hacks willen Ronald Prins en Jurjen Harskamp samen bedrijven behoeden. Prins is medeoprichter van Fox-IT, een bekend Nederlands cybersecurity bedrijf. Harskamp was bij Fox-IT chief strategy officer, CFO en bestuurder. Met hun nieuwe onderneming Hunt & Hackett spelen ze in op de bitse geopolitieke arena waarin bedrijven vandaag opereren.

Niche-focus

"Heel wat cybersecuritybedrijven hebben een brede focus", stelt Prins. "Er zijn veel serviceclubs, maar weinig echt nieuws, terwijl er ook specifieke domeinen zijn waarin je het verschil kunt maken. Dat doen wij. We focussen op aanvallen van statelijke actoren. Daar kom je uit bij de vitale sectoren, zoals de energievoorziening, de financiële instellingen en het waterbeheer."

"Ook alle partijen die afhankelijk zijn van export, zijn kwetsbaar", vult Harskamp aan. "Denk maar aan de biotech, hightech, manufacturing en de maritieme cluster. Al die sectoren verliezen bij dat soort zware hacks."

De focus van Hunt & Hackett is dus heel specifiek, maar tegelijk probeert het in die niche een breed spectrum aan aanvallen tegen te gaan. "We focussen bijvoorbeeld op intellectueel eigendom, waar hackers bijvoorbeeld het ontwerp van een schip kopiëren. Maar we bekijken evengoed ransomware-aanvallen", stelt Harskamp.

Die aanvallen richten volgens de twee ondernemers de grootste schade aan. Ze komen ook vaker voor, nu de internationale spanningen tussen machten zoals de Verenigde Staten, Rusland en China toenemen. "Meestal denken we aan Rusland of Iran", stelt Harskamp. "Maar iedereen doet het tegenwoordig. We leven in een ander soort wereld. We zitten in een nieuw type koude oorlog, die digitaal uitgevochten wordt. De frequentie waarmee dat gebeurt, is waanzinnig toegenomen."

Talent

Hunt & Hackett werkt voor andere bedrijven om dit soort aanvallen te voorkomen, te detecteren en te beperken. Tegelijk ontwikkelt het ze nieuwe producten, waarin het onder andere artificiële intelligentie verwerkt, om met aanvallen om te gaan. Het bedrijf staat ook voor een sterke groeifase. "We zijn nu met ongeveer tien personen", stelt Harskamp. "Zij komen uit ons oude netwerk. Dankzij hen hebben we veel slagkracht en kunnen we snel werken. Over anderhalf jaar willen we met dertig zijn, en over twee jaar hopen we rond vijftig te zitten. Er staan veel sollicitatiegesprekken op de agenda."

Dat talent is een belangrijke troef voor Hunt & Hackett. "Het is gewoon boeiend werk", stelt Prins. "In dit domein trek je de slimste hackers aan. Zij willen het niet per se tot manager schoppen, maar veeleer met de technologie aan de slag gaan. Ze willen ook serieuze uitdagingen krijgen. Zij vinden het boeiender een Russische hackergroep te detecteren dan een phishingawarenesscampagne in een bedrijf te doen."

Voor Prins en Harskamp is dit opnieuw een sprong in het ondernemerschap. Na Fox-IT werkten ze in allerhande functies rond cybersecurity. Maar nu gaan ze terug naar hun roots: een eigen bedrijf. "We zien kansen voor innovatie", stelt Harskamp. "Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De technologie is heel anders dan wat er tien, vijftien jaar geleden was. Dat brengt nieuwe kansen. Het maakt het verleidelijk een mooi team samen te stellen en de koe bij de horens te vatten."

