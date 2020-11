Zorg ervoor dat ontslagen werknemers minstens begrijpen waarom de keuze op hen is gevallen, zegt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.

"Heel heftig. Heel emotioneel. En het is nu al superdruk, terwijl het ergste nog moet komen." Het is de samenvatting van een gesprek dat ik onlangs met een loopbaanbegeleider had. Zo iemand zie je het best om te ontdekken wat je eigenlijk wilt met je beroepsleven. Helaas zien de meeste mensen hun loopbaanbegeleider pas als ze ontslagen zijn. Als de bodem onder hen is weggeslagen en hun zelfvertrouwen onder nul gezakt. Dat kan heftig zijn...

...

"Heel heftig. Heel emotioneel. En het is nu al superdruk, terwijl het ergste nog moet komen." Het is de samenvatting van een gesprek dat ik onlangs met een loopbaanbegeleider had. Zo iemand zie je het best om te ontdekken wat je eigenlijk wilt met je beroepsleven. Helaas zien de meeste mensen hun loopbaanbegeleider pas als ze ontslagen zijn. Als de bodem onder hen is weggeslagen en hun zelfvertrouwen onder nul gezakt. Dat kan heftig zijn... Veel grote ontslagrondes hebben we gelukkig nog niet gezien sinds het coronavirus heeft toegeslagen. Het stootkussen van de Europese Centrale Bank en de regering werkt. Ontslagen blijven meestal onder de radar, maar ze zijn er wel. Bedrijven proberen hun beste mensen te houden, omdat de 'war for talent' straks gewoon terugkomt. Voor kwetsbare werknemers - ouder, lager geschoold, in getroffen sectoren - staan alle seinen wel op rood. Uit onderzoek van Trends Business Information weten we dat veel bedrijven de toekomst donker inzien. De banken houden een kleine 20 miljard euro provisies klaar voor twijfelachtige kredieten. Dat heeft een reden. Ooit stopt het regime van de tijdelijke werkloosheid, het uitstel van betalingen, enzovoort. Loopbaanbegeleider wordt dan wellicht een knelpuntberoep. Al enkele dagen maken we live het meest tot de verbeelding sprekende ontslag aller tijden mee. De C4 van Donald Trump. Een bizar maar leerrijk schouwspel. Trump vertoont ontkenningsgedrag: "I won this election by a lot." Hij ziet complotten: "They are stealing this election." Hij legt de schuld volledig bij anderen: "Democrats are the party of the big donors, the big media, the big tech." Hij wil actie ondernemen: "We have so much proof. It's going to end up, perhaps, at the highest court in the land." Hij wil blijven wegen. Begin januari staan nog twee senaatszetels op het spel in de strijdstaat Georgia. Ze zullen beslissend zijn voor de slagkracht van Joe Biden. Hoe kwader zijn achterban, hoe beter voor Trumps toekomst. "It's a corrupt system." "We can't let this happen to our country." Het ego van Donald Trump is allicht een tikje groter dan dat van de gemiddelde werknemer die straks misschien een nieuwe baan moet zoeken. Toch is zijn gedrag minder vreemd dan het lijkt. "Niemand heeft mij ooit iets gezegd. Mijn evaluaties waren altijd goed." "Mijn baas zocht me al langer." "Ik heb altijd dubbel zo hard gewerkt als mijn collega. Maar hij mag blijven zitten." "Ik ga naar de arbeidsrechtbank. Ze zullen bloeden!" "Ik ga naar de concurrentie! Ik pak al hun klanten af!" Herkenbaar? Mocht het de komende weken of maanden echt niet anders kunnen in uw bedrijf of in uw team, denk dan aan Donald Trump. Zorg ervoor dat ontslagen werknemers minstens begrijpen waarom de keuze op hen is gevallen. Toon dat de beslissing eerlijk, ernstig en weloverwogen is. Wees grootmoedig, genereus en blijf luisteren. Zorg er vooral voor dat uw ex-werknemer nog overeind staat en gelooft dat dit een kans is op een nieuwe toekomst. Mocht u zelf ontslagen worden, denk dan ook aan Donald Trump. Is een beetje zelfinzicht toch niet op zijn plaats? Moet dat nu echt zo lelijk? Wordt u daar zelf beter van? Enkele dagen geleden zag ik een goed voorbeeld van een ontslagen werknemer op Facebook. Een lofrede op het bedrijf! Trots dat hij er had gewerkt! En nu op naar iets nieuws! Mogelijk was het gespeeld, maar slim was het zeker. Een ontslag is een rauw proces. Een rouwproces. Vaak maken we fouten die lang blijven nazinderen. Soms duurt het een halve carrière voor je beseft wat het échte doel zou moeten zijn: een goede toekomst voor zowel het bedrijf als de ontslagen werknemer. Het is een serieuze opdracht voor al wie bij een ontslag betrokken is. Donald Trump is er duidelijk nog niet klaar voor.