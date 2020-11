Het coronajaar 2020 deelt een mokerslag uit aan het Belgische bedrijfsleven. Bijna één op de vijf bedrijven kampt met een negatieve solvabiliteit. Dat zijn ruim 20.000 bedrijven meer dan aan de vooravond van de crisis. Die bedrijven zijn virtueel failliet.

De eerste lockdown van het voorjaar raakte de Belgische economie en het bedrijfsleven al midscheeps. De tweede lockdown is milder, omdat de meeste bedrijven kunnen voortwerken, maar de nieuwe klap treft een verzwakte bedrijfspopulatie en zal dus opnieuw slachtoffers maken.

Om de totale schade van de eerste en de tweede lockdown op te meten, voerde de financiëledataleverancier Trends Business Information (TBI) een stresstest uit op de financiële gezondheid van het Belgische bedrijfsleven. TBI doet die oefening met 429.500 bedrijven die in 2019 een balans hebben neergelegd en vandaag nog actief zijn. Op die bedrijven laat TBI een algoritme los dat de financiële impact van de crisis op de solvabiliteit meet. De impact wordt berekend op basis van het omzetverlies in 2020 in de verschillende sectoren. Het algoritme houdt rekening met de steunmaatregelen waarop de bedrijven een beroep kunnen doen, zoals de tijdelijke werkloosheid of het uitstel van betalingen. Het algoritme neutraliseert boekhoudkundige afschrijvingen waar geen kasuitgave mee gepaard gaat en houdt ook geen rekening met éénmalige elementen. De stresstest simuleert de crisis tot 20 november. Als de lockdown langer aanhoudt, of er komt nog een derde besmettingsgolf en bijbehorende maatregelen, dan kan de schade nog hoger oplopen.De resultaten van de stresstest liegen er niet om. Bijna 80.000 bedrijven kampen met een negatieve solvabiliteit. Dat is bijna één op de vijf bedrijven. Dat zijn er ruim 10.000 meer meer dan na de eerste lockdown en ruim 20.000 meer dan voor de uitbraak van de coronacrisis. De schulden van die bedrijven zijn hoger dan het balanstotaal. "Die bedrijven zijn vergeven van de schulden. Ze zijn in coma. Je kan die bedrijven virtueel failliet noemen", zegt Pascal Flisch, analist van Trends Business Information.Lees verder onder de videoDaar stopt de ellende niet. Nog eens ruim 50.000 bedrijven (ongeveer 12% van het totaal) pendelen tussen hangen of wurgen. Die bedrijven hebben een solvabiliteit van minder dan 15 procent. "De drempel van 15 procent is niet toevallig gekozen. Bedrijven met een solvabiliteit van minder dan 15 procent zien het risico op faling gevoelig stijgen. Die bedrijven zijn zeer zwak en kunnen mogelijk de doorstart van hun commerciële cyclus niet financieren", zegt Pascal Flisch.Bijna 40.000 bedrijven hebben nog een solvabiliteit tussen 15 en 25 procent. Die bedrijven overleven, maar hebben weinig tot geen buffer meer om een ernstige tegenslag op te vangen. "Als ze op die manier door de crisis geraken, dan zullen ze de meubelen gered hebben", zegt Pascal Flisch.Bij ongeveer 40 procent van de bedrijven gaat het financiële alarm af. Er blijven 257.750 bedrijven (60%) over, die tijdens de tweede lockdown het statuut van gezond bedrijf behouden omdat hun solvabiliteit boven 25 procent blijft. Bedrijven met een eigen vermogen van minstens 25 procent van het balanstotaal worden als financieel gezond gezien, met een evenwichtige verdeling tussen het eigen vermogen en de schulden als financieringsbronnen. Voor de uitbraak van de crisis telde België nog 276.600 financieel gezonde, solide en weerbare bedrijven. Dat zijn er na negen maanden corona-ellende 18.600 minder. "Dat zijn de grootste slachtoffers van de crisis", zegt Pascal Flisch.