Dat we deze moeilijke periode doorkomen, staat vast. Hoe onze economie dat doet, zal voor een belangrijk stuk afhangen van de kwaliteit van haar management.

Gert Bervoets (H.Essers), Rika Coppens (House of HR), Pieter Janssens (iO), Bart Van Malderen (Drylock Technologies) of Luc Vandenbulcke (DEME).

Een van hen wordt op 11 januari de 38ste Trends Manager van het Jaar. Onze jury - negen toppers uit de bedrijfs- en academische wereld aangevuld met ondergetekende - selecteerde hen uit een uitgebreide lijst van kandidaten, die de Trends-redactie had samengesteld. Het is een shortlist om trots op te zijn. Vijf absolute topmanagers zijn het, die de belangrijkste award van het bedrijfsleven een voor een verdienen. Het is tekenend voor de luxe die we in Vlaanderen hebben. We hebben veel sterke, goed geleide bedrijven. We hebben uitstekende CEO's en topmanagers. Crisis of geen crisis.

In Trends van deze week stellen we de vijf genomineerden aan u voor. Wie is de mens, de manager, wat is het bedrijf achter de genomineerde? Waar staat hij of zij voor? Wat heeft hij of zij de afgelopen tijd gepresteerd? Wat zijn de verwachtingen voor de nabije toekomst? De komende weekends zal u dit sterke vijftal en hun bedrijf ook beter leren kennen tijdens Trends Talk, het wekelijkse praatprogramma op onze zakenzender Kanaal Z. Dat is van belang, want vanaf maandag 7 november kunt u, als Trends-lezer, mee beslissen wie de nieuwe Trends Manager van het Jaar wordt. Alle informatie vindt u vanaf vandaag op www.managervanhetjaar.be. U stemt samen met de leiders van morgen, die nu studeren aan een van de toonaangevende economische faculteiten en managementscholen van het land. Ook de ex-laureaten krijgen de kans hun stem uit te brengen. Uiteindelijk legt de jury alle kaarten bij elkaar om de finale beslissing te nemen. Wie het ook wordt, nu al staat vast dat hij of zij een waardige opvolger zal zijn van Chris Peeters (Elia), de jongste laureaat.

We hebben uitstekende CEO's en topmanagers. Crisis of geen crisis.

Topmanagers tegen het licht houden, is altijd boeiend. Klopt het bedrijf de verwachtingen? Waarin blinkt de manager uit? Hoe stippelt hij of zij de visie voor de toekomst uit? Draait alles om de aandeelhouders? De positie in de sector? Is er voldoende oog voor het maatschappelijk belang? Ook in onverdachte tijden zijn het belangrijke vragen, maar vandaag zijn ze dat nog meer dan anders. De crisis treft bedrijven op verschillende manieren en in heel erg verschillende mate. De Trends Manager van het Jaar hoeft niet noodzakelijk een bedrijf te leiden dat min of meer buiten schot blijft. Het hoofd koel houden, het bedrijf door de storm loodsen, desnoods door moeilijke maar juiste beslissingen te nemen, hoort er helaas bij. Minstens verdient doortastend crisisbeleid de nodige aandacht, zeker in een land waar velen het normaal lijken te vinden dat het bedrijfsleven er zich altijd maar doorheen spartelt. We zijn vooral met de kiezer bezig en minder met degene die de kiezer werk en welvaart verschaft.

Een doortastend investeringsbeleid, toekomstgericht denken en handelen, is mogelijk nog belangrijker. Want de uitdagingen die we voor de oorlog en de energiecrisis al hadden - de war for talent, de globalisering die op de terugweg lijkt, het klimaat - zijn niet weg. Ook hier lijken we het vanzelfsprekend te vinden dat top-CEO's hun bedrijf op koers houden. Gelukkig zit de toekomst in het DNA van elk succesvol bedrijf en elke succesvolle ondernemer. Ik kan me vergissen, maar erg waarschijnlijk is het niet dat top-CEO's hun bedrijf richting stroomtekorten en mogelijke black-outs zouden laveren. Dat we deze moeilijke periode doorkomen, staat vast. Hoe onze economie dat doet, zal voor een belangrijk stuk afhangen van de kwaliteit van haar management. Neem het straks mee als u stemt voor de 38ste Trends Manager van het Jaar.

Gert Bervoets (H.Essers), Rika Coppens (House of HR), Pieter Janssens (iO), Bart Van Malderen (Drylock Technologies) of Luc Vandenbulcke (DEME).Een van hen wordt op 11 januari de 38ste Trends Manager van het Jaar. Onze jury - negen toppers uit de bedrijfs- en academische wereld aangevuld met ondergetekende - selecteerde hen uit een uitgebreide lijst van kandidaten, die de Trends-redactie had samengesteld. Het is een shortlist om trots op te zijn. Vijf absolute topmanagers zijn het, die de belangrijkste award van het bedrijfsleven een voor een verdienen. Het is tekenend voor de luxe die we in Vlaanderen hebben. We hebben veel sterke, goed geleide bedrijven. We hebben uitstekende CEO's en topmanagers. Crisis of geen crisis. In Trends van deze week stellen we de vijf genomineerden aan u voor. Wie is de mens, de manager, wat is het bedrijf achter de genomineerde? Waar staat hij of zij voor? Wat heeft hij of zij de afgelopen tijd gepresteerd? Wat zijn de verwachtingen voor de nabije toekomst? De komende weekends zal u dit sterke vijftal en hun bedrijf ook beter leren kennen tijdens Trends Talk, het wekelijkse praatprogramma op onze zakenzender Kanaal Z. Dat is van belang, want vanaf maandag 7 november kunt u, als Trends-lezer, mee beslissen wie de nieuwe Trends Manager van het Jaar wordt. Alle informatie vindt u vanaf vandaag op www.managervanhetjaar.be. U stemt samen met de leiders van morgen, die nu studeren aan een van de toonaangevende economische faculteiten en managementscholen van het land. Ook de ex-laureaten krijgen de kans hun stem uit te brengen. Uiteindelijk legt de jury alle kaarten bij elkaar om de finale beslissing te nemen. Wie het ook wordt, nu al staat vast dat hij of zij een waardige opvolger zal zijn van Chris Peeters (Elia), de jongste laureaat. Topmanagers tegen het licht houden, is altijd boeiend. Klopt het bedrijf de verwachtingen? Waarin blinkt de manager uit? Hoe stippelt hij of zij de visie voor de toekomst uit? Draait alles om de aandeelhouders? De positie in de sector? Is er voldoende oog voor het maatschappelijk belang? Ook in onverdachte tijden zijn het belangrijke vragen, maar vandaag zijn ze dat nog meer dan anders. De crisis treft bedrijven op verschillende manieren en in heel erg verschillende mate. De Trends Manager van het Jaar hoeft niet noodzakelijk een bedrijf te leiden dat min of meer buiten schot blijft. Het hoofd koel houden, het bedrijf door de storm loodsen, desnoods door moeilijke maar juiste beslissingen te nemen, hoort er helaas bij. Minstens verdient doortastend crisisbeleid de nodige aandacht, zeker in een land waar velen het normaal lijken te vinden dat het bedrijfsleven er zich altijd maar doorheen spartelt. We zijn vooral met de kiezer bezig en minder met degene die de kiezer werk en welvaart verschaft. Een doortastend investeringsbeleid, toekomstgericht denken en handelen, is mogelijk nog belangrijker. Want de uitdagingen die we voor de oorlog en de energiecrisis al hadden - de war for talent, de globalisering die op de terugweg lijkt, het klimaat - zijn niet weg. Ook hier lijken we het vanzelfsprekend te vinden dat top-CEO's hun bedrijf op koers houden. Gelukkig zit de toekomst in het DNA van elk succesvol bedrijf en elke succesvolle ondernemer. Ik kan me vergissen, maar erg waarschijnlijk is het niet dat top-CEO's hun bedrijf richting stroomtekorten en mogelijke black-outs zouden laveren. Dat we deze moeilijke periode doorkomen, staat vast. Hoe onze economie dat doet, zal voor een belangrijk stuk afhangen van de kwaliteit van haar management. Neem het straks mee als u stemt voor de 38ste Trends Manager van het Jaar.