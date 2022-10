Trends bekroont op woensdag 11 januari de 38ste Manager van het Jaar. Het is de meest prestigieuze onderscheiding voor een bedrijfsleider in ons land. De laureaat volgt Chris Peeters op, de CEO van de hoogspanningsnetbeheerder Elia Group.

De vijf genomineerden voor de Manager van het Jaar, een initiatief van Trends in samenwerking met Kanaal Z, worden in het kader hieronder voorgesteld en op Kanaal Z.

De finalisten voor deze editie zijn geselecteerd door een onafhankelijke jury, geleid door Bart De Smet, de voorzitter van Ageas (zie kader). De jury koos uit een longlist, opgesteld door de redactie van Trends.

De finalisten hebben zich op een positieve en relevante manier onderscheiden. Ze hebben als inspirerende bedrijfsleider gezorgd voor duurzame en opmerkelijke resultaten en namen uitmuntende managementbeslissingen die vernieuwing en groei stimuleerden.

Als lezer van Trends hebt u een inbreng. Vanaf maandag 7 november tot en met zondag 27 november kunt u online stemmen op uw favoriete genomineerden. Voor de onlinestemronde onderscheiden we drie groepen: een stemming bij het brede publiek van Trends-lezers, een stemming bij de ex-laureaten en een stemming bij een selectie van businessschools en universiteiten. Die drie groepen vertegenwoordigen elk een gelijkwaardig deel van de totale publieksstemming, die voor de helft van de stemmen wordt meegenomen naar de tweede en finale juryvergadering, die het eindresultaat kan bevestigen of bijsturen met een stemming achter gesloten deuren. De genomineerde met de meeste stemmen over de stemresultaten van het publiek en de jury is de winnaar.

Wie het haalt, wordt bekendgemaakt op een gala-avond in Brussels Expo.

De jury Voorzitter Bart De Smet, voorzitter Ageas Vicevoorzitter Wim Verhoeven, hoofdredacteur Trends Leden Marion Debruyne, decaan Vlerick Business School Marleen Vaesen, bestuurder van ondernemingen (o.a. Van de Velde, Kinepolis, FrieslandCampina, Arvesta en De Eik) Johan Thijs, CEO KBC Giulia Van Waeyenberge, lid uitvoerend comité Sofina Hilde Laga, voorzitter Gimv Claire Tillekaerts, voorzitter regentenraad Nationale Bank Jürgen Ingels, oprichter SmartFin Diederik Amery, office leader Egon Zehnder Belux

