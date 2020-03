Wat ik anders had gedaan na twee jaar in de start-upwereld.

3297 start-ups,waarvan er meer dan 300 wereldwijd zijn gegaan. De Belgische start-upscene is booming. Twee jaar geleden richtte ik Efluenz op, een Brussels influencer marketing agency dat zich op de Belgische start-upmarkt als 'innovator'. Nu weet ik wat ik anders zou aanpakken. Dat zegt Yasmin Vantuykom, oprichter en CEO van Efluenz.

De eerste weken

Ik had me veel beter moeten omringen door professionals, niet alleen voor de administratie - boekhouder, notaris, bank - maar ook de wettelijke kant van de zaak. Zo had ik al snel mijn eerste klacht binnen. Efluenz startte als 'Influenz', maar ik kreeg snel het bericht dat die naam al als merk geboekstaafd stond. Er moest dus snel op zoek gegaan worden naar een nieuwe naam, en dat was jammer genoeg niet kosteloos.

Ervan uitgaan dat alle informatie over de opstart van een bedrijf zomaar in mijn schoot zou vallen zodra de akte getekend was bij de notaris, bleek ook geen goed idee. Twee jaar later besef ik dat er genoeg voorzieningen beschikbaar zijn, die ik had kunnen en moeten raadplegen. Zo beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een eigen aanspreekpunt voor ondernemers (1819) en blijken er talrijke bedrijven te zijn die als incubator willen optreden. Ze geven huisvesting, managementtraining en toegang tot investeerders.

Het eerste jaar

Het eerste jaar ging vooral gepaard met veel chaos, door de vele kansen die mijn pad kruisten. Efluenz groeide van een naar tien werknemers, ik vond een investeerder en mijn agenda was overladen met afspraken met nieuwe potentiële klanten en andere netwerkevents. Al snel was er nood aan meer structuur, niet alleen voor mezelf, maar vooral voor het team. Van het formuleren van procedures, templates en andere administratieve vereenvoudigingen hadden we veel sneller een prioriteit moeten maken. Misschien is het de typische ondernemersmentaliteit die ons pusht om eerst ja te zeggen en erna te bekijken hoe we het praktisch moeten organiseren.

Wat ik anders had gedaan na twee jaar in de start-upwereld.

Partnerships

We hebben het geluk gehad snel vertrouwen te krijgen. Niet alleen van klanten, maar ook van investeerders. Omdat alles zo snel evolueerde in een vroeg stadium van de opstartfase, stond ik niet altijd sterk genoeg in mijn schoenen in onderhandelingen of strategische besprekingen. Ik ben ervan overtuigd dat bij elke ondernemer het besef moet groeien dat je een meerwaarde bent, niet enkel voor jouw bedrijf, maar ook voor de partners. Leren hiernaar te handelen, heeft tijd gekost en lukt enkel met de steun van de omgeving.

Het team

Ik ben zeer dankbaar voor mijn team. Wij zijn een internationaal team met heel veel girl power. Natuurlijk brengt de groei van het team met zich dat je als zaakvoerder moet groeien in je takenpakket. Mijn dagelijkse agenda ziet er nu helemaal anders uit dan een jaar geleden, met een verschuiving van het operationele naar meer administratie en managmenttaken. Op een bepaald moment was ik ook te veel aan het micromanagen, omdat ik als eindverantwoordelijke aangesproken zou worden bij fouten. Het blijft nog altijd moeilijk om dingen volledig uit handen te geven.

En nu?

In het eerste jaar lag de focus vooral op het zoeken van klanten en creëren van naambekendheid. Nu de waarde van onze diensten duidelijk bewezen is, ligt onze focus op ons met de juiste prijzen in de markt positioneren.

In de toekomst wil ik me nog steeds laten bijstaan door professionelen. Zo krijg ik regelmatig business insights van mijn mentor, Bob Verbeeck (CEO van Golazo Sports, Media and Entertainment), en stappen we ook graag mee in initiatieven zoals Netwerk Ondernemen en Startup Vie. Het lijkt me onontbeerlijk om je als jonge ondernemer steeds te laten uitdagen door mensen van buitenaf. Dat houdt je scherp.

