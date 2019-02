Waarom er geen gascentrales worden gebouwd

Een sarcastisch 'Veel succes!' is de meest voorkomende reactie als we aankondigen met Trends Power te willen beginnen: een nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale. Ondanks de scepsis ligt het gat in de markt nochtans aanlokkelijk te blinken. Om de nucleaire capaciteit te vervangen, is er tegen 2025 behoefte aan 3,6 gigawatt (GW) nieuwe capaciteit, becijferde de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia. Zelfs indien er twee kerncentrales openblijven, moet er nog altijd 1,6 GW bijkomen. Omgerekend, afhankelijk van het scenario, zijn dat negen of vier nieuwe gascentrales.

