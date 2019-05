Zowat alle politieke partijen pleiten voor een verlaging van de personenbelasting om de koopkracht van de werkende bevolking te versterken. Alleen dreigen de voorstellen een aanzienlijk gat in de begroting te slaan. Bovendien zijn de gevolgen voor de financiën van de deelstaten ingrijpend.

1000 euro per jaar extra koopkracht beloven ontslagnemend premier Charles Michel en zijn MR via een nieuwe verlaging van de personenbelasting. Hoe? Door het belastingvrije minimum - het deel van het inkomen waarop men geen belasting betaalt - op te trekken van 8000 naar 13.500 euro euro per jaar. Ook Open Vld heeft het over 1000 euro extra koopkracht. De laagste lonen zouden vooral profiteren van een nieuwe jobkorting, een Vlaamse belastingverlaging op het inkomen uit arbeid. Daarnaast willen de Vlaamse liberalen de tariefschijf van 40 procent in de personenbelasting afschaffen. Dan blijven enkel de schijven van 25, 45 en 50 procent over.

