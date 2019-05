Volgens de minister die verantwoordelijk is voor de Waalse luchthavens, Jean-Luc Crucke, is Skeyes geen betrouwbare partner meer. Hij kondigt een 'vastberaden' Waals front aan tegen de luchtverkeersleider.

De Waalse luchthavens en Sowaer, het agentschap dat de luchthavens beheert, zullen een eenzijdig verzoekschrift indienen om een ononderbroken dienstverlening van luchtverkeersleider Skeyes te eisen. Als Skeyes daarin faalt, willen ze dwangsommen.

Het strategisch comité van Sowaer zal bijeengeroepen worden om een actie ten gronde te starten met oog op schadevergoedingen. Minister Jean-Luc Crucke, die verantwoordelijk is voor de Waals luchthavens, herhaalt maandag dat er een studie besteld werd om te bekijken of Skeyes omzeild kan worden. Volgens Crucke heeft Skeyes zich geen betrouwbare partner meer getoond. 'Trop is te veel. Het is niet aan mij om me te mengen in het sociaal conflict bij Skeyes, maar wel om het succes van de luchthavens van Luik en Charleroi te verzekeren. Wij zijn klant van Skeyes en dat moet worden gerespecteerd', aldus de minister. Crucke kondigt alvast een 'vastberaden' Waals front tegen de luchtverkeersleider aan.

De raad van bestuur van de luchthaven van Charleroi komt donderdag bijeen om zich over de volgende stappen uit te spreken. Die van Liege Airport wordt met spoed bijeengeroepen. Het strategisch comité van Sowaer zou in de loop van de week samenkomen.

Volgens de topman van de luchthaven van Luik, Luc Partoune, zijn het Skeyes en de christelijke vakbond ACV Transcom die het conflict laten aanslepen. 'Dat heeft gevolgen voor de 5.000 mensen die werken op de luchthaven van Luik en de operatoren die er actief zijn', luidt het. Daarom is de frontvorming noodzakelijk, aldus Partoune: 'We willen het monopolie van Skeyes, dat aan de oorzaak ligt van deze blokkade, breken.'