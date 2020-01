De telecomgroep Proximus ziet heel wat medewerkers zelf opstappen in het kader van de herstructurering, met name in de callcenters en bij de accountmanagers. Dat schrijft De Tijd.

Vorig jaar werd een vrijwillig vertrekplan uitgetekend voor ruim 1.300 voltijdse equivalenten (vte's) die door de reorganisatie in overtal zijn. Nu blijkt dat liefst 1.300 vte's lieten weten te willen opstappen. Het enthousiasme om te vertrekken is op sommige diensten zo groot dat de overblijvers het werk niet meer zouden kunnen bolwerken. Dat is met name het geval in de callcenters, bij de klachtenbehandeling en bij de accountmanagers van grote klanten.

De vakbonden kregen gisteren te horen dat alle kandidaat-vertrekkers mogen opstappen. Hoe de hogere werkdruk voor de overblijvers (tijdelijk) wordt aangepakt, bespreken de vakbonden maandag met de nieuwe CEO Guillaume Boutin.

De vrijwillige vertrekkers krijgen een premie van bruto 1.750 euro per anciënniteitsjaar vanaf een anciënniteit van vijf jaar.

