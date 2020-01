Er blijken nog meer vaagheden te zitten in het cv van Proximus-CEO Guillaume Boutin, zo stelde Le Vif L'Express vast.

Het curriculum vitae van Guillaume Boutin, de nieuwe CEO van Proximus, veroorzaakt nogal wat opschudding. De eerste onduidelijkheden dateren van afgelopen december, toen Le Vif L'Express na de benoeming ontdekte dat de voormalige nummer twee van het telecombedrijf geen houder van een Executive MBA van de Franse businessschool INSEAD is.

...

Het curriculum vitae van Guillaume Boutin, de nieuwe CEO van Proximus, veroorzaakt nogal wat opschudding. De eerste onduidelijkheden dateren van afgelopen december, toen Le Vif L'Express na de benoeming ontdekte dat de voormalige nummer twee van het telecombedrijf geen houder van een Executive MBA van de Franse businessschool INSEAD is. In de plaats van deze prestigieuze Master in Business Administration kon Guillaume Boutin 'slechts' een niet-graduaatsopleiding van enkele dagen voorleggen, ontwikkeld voor de kaderleden van Vivendi, waar hij toen werkzaam was. Na de onthullingen in Le Vif L'Express gaf Proximus deze 'beoordelingsfout' toe.Vandaag duikt er echter een nieuwe wazigheid over de academische en professionele carrière van de opvolger van Dominique Leroy op, zo stelde onze collega van Le Vif L'Express vast, die het volledige controversiële cv mocht raadplegen op voorwaarde dat ze naar het kantoor kwam, aangezien Proximus geen elektronische versie van het document doorstuurde. De door het bedrijf gewenste transparantie bleek een tweesnijdend zwaard te zijn. 45 minuten lang maakte Guillaume Boutin opmerkingen over de drie pagina's, die vol staan met solide professionele ervaring in de telecom- en mediasector, op verschillende niveaus. Eén punt zorgt echter nog voor verwarring. De allereerste regels van het document dateren van meer dan 20 jaar geleden. Voor de wat vage periode "1999-2000" vinden we een aanstelling als strategy consultant bij het internationaal gerenommeerde bureau Roland Berger in Parijs, met een korte toelichting over de inhoud van de functie.Maar volgens onze informatie zou deze eerste beroepservaring in feite een eindexamenstage van drie maanden zijn, uitgevoerd van 1 september tot 10 december 1999. In het jargon van de HEC (École des hautes études commerciales de Paris), waar de 45-jarige CEO werd opgeleid, worden deze eindexamenstages "pre-employment internships" genoemd. Guillaume Boutin verklaart: 'Ik deed deze eerste beroepservaring op aan het einde van mijn studie. Zoals het gangbaar is in Frankrijk startte ik de eerste maanden van mijn eerste betaalde baan als strategy consultant met mijn arbeidscontract in de hand.' Dit verschil tussen een stage en een functie als strategy consultant zorgt duidelijk voor een grijze zone in het cv.Guillaume Boutin besloot uiteindelijk om het kantoor Roland Berger te verlaten en begin 2000 te starten met de ontwikkeling van InStranet, een start-up gespecialiseerd in kennismanagement software voor callcenters. 'Een fantastisch, menselijk ondernemersavontuur. Maar bovenal een stichtende ervaring in mijn carrière', herinnert hij zich. Want volgens de huidige nummer 1 bij Proximus was 'het niet (zijn) consulting ervaring die bepalend was voor (zijn) latere carrière in de Franse telecom- en media-industrie'. Talrijke artikelen en interviews die de afgelopen tien jaar in de nationale en internationale pers zijn verschenen, belichten echter precies 'zijn eerste doorslaggevende ervaring' in de strategieconsultatie. Die eerste baan als strategisch adviseur werd door Stefaan De Clerck, de voorzitter van het overheidsbedrijf, zelfs als 'een belangrijke functie' beschouwd toen hij door L'Echo geïnterviewd werd over de keuze van de nieuwe CEO. Een teken dat zijn werkervaring bij Roland Berger belangrijk was voor het vestigen van zijn reputatie. Ook al was het een korte en ietwat uitvergrote passage.