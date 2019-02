VPK Packaging neemt Europese en Chinese divisies kokerproducent Corenso over

Corenso produceert hulzenkarton en kartonnen kokers voor het wikkelen van papier, folie, textiel en metaal.

Voor de overname van Corenso heeft VPK een overeenkomst met NPAC International, dat eigenaar is van Corenso en de activiteiten in Noord-Amerika voortzet. De overname van de Europese en Chinese activiteiten omvat twee papiersites voor de productie van hulzenkarton en 13 wikkelfabrieken voor de verwerking tot kokers. De transactie wordt naar verwachting afgerond in het tweede kwartaal van dit jaar.

De overname van Corenso 'verbreedt de geografische spreiding naar regio's waar VPK tot op heden niet actief was', klinkt het. 'Belangrijke nieuwe markten zijn Finland, Spanje en China.'

De kokerdivisie van VPK heet Corex en telt 14 productiesites voor het wikkelen van papier, folie, textiel en metaal. Corex heeft in België fabrieken in Harelbeke een Deerlijk. De 15 bijkomende sites stellen samen 850 mensen tewerk, met een omzet van 170 miljoen euro. Volgens VPK zal de volledige kokerdivisie met de overname 260 miljoen euro of 16 procent van de groepsomzet vertegenwoordigen.