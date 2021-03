Een prikje voor elke volwassen Vlaming tegen 11 juli is in theorie haalbaar, maar dan mag vooral Pfizer geen steken laten vallen.

Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke kan elke volwassen Vlaming tegen 11 juli, de Vlaamse feestdag, minstens één vaccindosis krijgen. Tenminste als de coronavaccins geleverd worden zoals beloofd. Dat zei hij anderhalve week geleden al, en houdt hij nog steeds vol. Zelfs de aankondiging door Johnson & Johnson (J&J) dat er in de laatste twee weken van april minder vaccins dan verwacht zullen worden geleverd, verandert tot nader order niets aan de zaak. J&J zou eerst in de tweede helft van april 162.000 dosissen leveren aan ons land. Nu zullen het er slechts 76.000 zijn, waarvan 44.000 voor Vlaanderen. Beke & co. gaan er namelijk van uit dat J&J dat later in het tweede kwartaal zeker zal inhalen. De Taskforce Vaccinatie verwacht nu dat er in het tweede kwartaal 1,4 miljoen J&J-vaccins geleverd worden aan ons land, waarvan 810.000 voor Vlaanderen.Voor heel april rekent Vlaanderen erop dat de vier producenten samen - dus naast J&J ook AstraZeneca, Pfizer en Moderna - 1,21 miljoen vaccins leveren. Voor mei is dat 2,37 miljoen, en juni 2,51 miljoen. Daar komen voor de periode 1 tot 11 juli nog eens 1 miljoen vaccins bij. Dat betekent allemaal dat we volgende maand zouden kunnen moeten kunnen opschalen tot 290.000 inentingen per week in Vlaanderen. Tegen midden mei zouden de vaccinatiecentra minstens 500.000 vaccins per week moeten kunnen zetten.Het maakt allemaal dat een prik voor elke volwassen Vlaming tegen 11 juli in theorie haalbaar is. Er is één grote maar: AstraZeneca, dat eerder ook al voor het tweede kwartaal vertragingen heeft aangekondigd voor heel Europa. Als AstraZeneca de komende maanden bijvoorbeeld slechts de helft zou leveren van wat is overeengekomen, is 11 juli niet haalbaar om iedereen in onze regio gevaccineerd te krijgen. Maar we komen dan wel al aardig in de buurt van het beoogde doel. Het zou erger zijn als Pfizer steken zou laten vallen. Van Pfizer verwachten we voor Vlaanderen in mei en juni gecombineerd 3,15 miljoen vaccins, op een verwacht totaal van 4,88 miljoen. Pfizer tekent met andere woorden voor bijna twee derde van alle vaccins voor mei en juni. We moeten dus vooral bidden dat die zich trouw blijft houden aan zijn leveringsschema's.