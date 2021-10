Volvo Cars vond een nieuwe adem onder zijn Chinese eigenaar Eric Li. Het Zweedse premiummerk noteert pas op de beurs. De wagenbouwer zet de volgende jaren bijna al zijn middelen in voor een versnelde elektrificatie. Dat kan wel nog even op de winstmarges wegen.

Het Volvo-aandeel klimt tijdens zijn beursdebuut tot 20 procent hoger. De beursgang van Volvo Cars op vrijdag 29 oktober is een pluim op de hoed van Li Shufu. "Volvo is als een gekooide tijger in een dierentuin. Hij moet zijn klauwen kunnen uitslaan over de hele wereld", stelde de Chinese eigenaar eind maart 2010. Li, die zijn naam intussen heeft verwesterd tot Eric Li, kocht de Zweedse autobouwer toen van de Amerikaanse autoproducent Ford voor 1,3 miljard euro. Via de beursgang wil het bedrijf 20 miljard Zweedse kronen (2 miljard euro) ophalen.

...

Het Volvo-aandeel klimt tijdens zijn beursdebuut tot 20 procent hoger. De beursgang van Volvo Cars op vrijdag 29 oktober is een pluim op de hoed van Li Shufu. "Volvo is als een gekooide tijger in een dierentuin. Hij moet zijn klauwen kunnen uitslaan over de hele wereld", stelde de Chinese eigenaar eind maart 2010. Li, die zijn naam intussen heeft verwesterd tot Eric Li, kocht de Zweedse autobouwer toen van de Amerikaanse autoproducent Ford voor 1,3 miljard euro. Via de beursgang wil het bedrijf 20 miljard Zweedse kronen (2 miljard euro) ophalen. Volvo was in 2010 wat ingedommeld. De Chinezen schudden het keurmerk wakker. Het resultaat was een decennium van groei. De verkoop steeg met bijna de helft, terwijl de omzet meer dan verdubbelde. Nog beter scoorden de bedrijfs- en de nettowinst (zie tabel hieronder). Lees verder onder de tabelVolvo is een premiummerk, een segment dat de voorbije jaren stevig groeide. Dat blijft nog even zo, stelt het Frost & Sullivan Report over de autosector, dat in het prospectus van Volvo Cars voor de beursgang zit. Met een verkoop van bijna 11 miljoen wagens was het premiumsegment in 2020 goed voor bijna een zesde van de wereldwijde autoverkoop. De grote concurrenten van Volvo zijn vooral het onvermijdelijke Duitse trio Audi, BMW en Mercedes, aangevuld met onder meer Jaguar, Land Rover, Lexus en Tesla. Vergeleken met de drie Duitse merken is Volvo nog klein. Zijn marktaandeel groeide weliswaar van 4,9 procent in 2016 naar 6,3 procent in 2020, maar de wereldmarktleider Mercedes is ruim drie keer groter (zie tabel Marktaandelen in het premiumsegment). Interbrand, een onderzoeksbureau dat de waarde van merken berekent, noemt Mercedes dan ook het meest waardevolle merk in het premiumsegment. Audi moest als enige wat van zijn pluimen laten de voorbije jaren. Ook in winstgevendheid zijn de drie Duitse merken dominant.Voor een premiumwagen betaalt de consument vlotjes 50.000 euro en meer. In 2025 zouden in dat segment 15 miljoen wagens worden verkocht. Het voorbije decennium kwam de groei vooral van de nieuwe rijken in China. Voor zowel Volvo als de drie Duitsers is China de belangrijkste markt. In 2020 schaften de Chinezen zich 3,4 miljoen nieuwe premiumwagens aan. Daarmee is het land het nummer één in dat segment. Maar de groei in China zou vertragen, want die markt wordt volwassen. In 2025 zou de verkoop stijgen naar 4,5 miljoen. Lees verder onder de tabelDe grootste groei verwacht Frost & Sullivan in Europa, door de verschuiving van auto's met een klassieke verbrandingsmotor naar elektrische wagens. In 2020 reden in Europa 3,2 miljoen wagens de showrooms uit, in 2025 zouden het er 4,8 miljoen zijn. De doorbraak van elektrische auto's wordt gedreven door de veranderende wetgeving, de hogere actieradius, de betere laadinfrastructuur en een algemene daling van de kosten. Volvo Cars zal het gros van de inkomsten uit zijn beursgang investeren in elektrificatie. Tegen 2025 wil de Zweedse autobouwer dat de helft van de verkoop bestaat uit elektrische wagens. Volvo plakt daar een cijfer van 600.000 stuks op. Frost & Sullivan is conservatiever en schuift 300.000 exemplaren naar voren. Vanaf 2030 zal Volvo Cars nog enkel elektrische wagens bouwen. De fabriek in Gent is met een jaarlijkse productiecapaciteit van 270.000 wagens de grootste van de groep, na die in het Zweedse Göteborg. In de Gentse fabriek rollen de elektrische C40 en XC40 Recharge van de band. Eind juni werkten er 6.735 mensen. "De komende weken en maanden zoeken we nog eens meer dan 500 nieuwe medewerkers", meldt Barbara Blomme, de woordvoerster van de Gentse fabriek. Er is nog meer werk op komst. Volvo heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met de Zweedse batterijenspecialist Northvolt. Naast een van de autofabrieken van Volvo zal een batterijenfabriek komen, die tot 3.000 banen kan opleveren. Gent en Göteborg zijn kandidaat. Die vele investeringen wegen wel op de winstmarges. Elektrische wagens leveren minder winst per wagen op dan auto's met een verbrandingsmotor. De winstmarge zal de volgende jaren nog dalen door de relatief hogere kostprijs per elektrische wagen, waarschuwt Volvo in zijn prospectus. Vanaf 2025 zou de hemel opklaren.