De geplande joint venture van de Zweedse autofabrikant Volvo Cars en de Scandinavische batterijontwikkelaar Northvolt is in kannen en kruiken. De beide ondernemingen hebben een bindende overeenkomst ondertekend voor de investering van zowat 30 miljard kronen (2,9 miljard euro) om batterijen voor elektrische wagens te ontwikkelen en te produceren.

Als eerste stap in de samenwerking komt er op de hoofdzetel van Volvo in Göteborg een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum. Die zal enkele honderden banen opleveren, zegt Volvo Cars in een persbericht.

De twee bedrijven gaan ook een grote batterijenfabriek bouwen in Europa. Waar die precies komt, is nog niet bekend. Volvo verwacht de locatie begin 2022 aan te kondigen. De fabriek zal tot 3.000 jobs creëren en er zullen elk jaar batterijen voor zowat een half miljoen auto's gemaakt worden.

Gent, waar Volvo Cars al elektrische auto's bouwt, was ook lange tijd in de running voor de batterijenfabriek, maar een week geleden raakte bekend dat de site het niet gehaald heeft.

Volvo Cars en Northvolt hadden in juni bekendgemaakt dat ze een joint venture wilden oprichten.

Als eerste stap in de samenwerking komt er op de hoofdzetel van Volvo in Göteborg een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum. Die zal enkele honderden banen opleveren, zegt Volvo Cars in een persbericht. De twee bedrijven gaan ook een grote batterijenfabriek bouwen in Europa. Waar die precies komt, is nog niet bekend. Volvo verwacht de locatie begin 2022 aan te kondigen. De fabriek zal tot 3.000 jobs creëren en er zullen elk jaar batterijen voor zowat een half miljoen auto's gemaakt worden. Gent, waar Volvo Cars al elektrische auto's bouwt, was ook lange tijd in de running voor de batterijenfabriek, maar een week geleden raakte bekend dat de site het niet gehaald heeft. Volvo Cars en Northvolt hadden in juni bekendgemaakt dat ze een joint venture wilden oprichten.